Οι εκδηλώσεις για το «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο 2025» - iefimerida.gr

Ολοκληρώνεται σήμερα η 24ωρη γιορτή του δήμου Αθηναίων στην οποία το αυτοκίνητο δεν έχει θέση, που διοργανώνεται με αφορμή την «παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο».



Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, η ορχήστρα De Prοfundis Ensemble θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο γνωστά έργα της κλασικής μουσικής, ενώ η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών, Άρτεμις Σκουμπουρδή θα αφηγηθεί την ιστορία των κτιρίων της οδού Αθηνάς μέσα από μία ξεχωριστή ξενάγηση.

Από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις όπως εργαστήριο κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, bike workshop (αγώνες ισορροπίας με ποδήλατο), bike art (ζωγραφίζω με το ποδήλατό μου) για παιδιά και ενήλικες, face painting, αφήγηση παραμυθιών για παιδιά, βιωματικές δραστηριότητες και θεατρικό παιχνίδι με θέμα την εναλλακτική μετακίνηση. Ο Dinoverse, η γνωστή μασκότ του Kids Radio, θα δώσει χαρά σε μικρούς επισκέπτες, ενώ η Kids Radio Band ετοιμάζει ένα υπέροχο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα για παιδιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, DJs από ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης θα πλαισιώσουν τη γιορτή με τις μουσικές επιλογές τους. Παράλληλα, θα διεξαχθούν σεμινάρια εκμάθησης σκέιτ και ρόλερ, καθώς και αγώνας βραδυπορίας με ποδήλατα, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να διανύσουν μία απόσταση με ποδήλατο χωρίς να ακουμπήσουν τα πόδια στο έδαφος.

Το 24ωρο των εκδηλώσεων θα κλείσει με μια μεγάλη συναυλία από τους Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά συγκροτήματα, σε ένα αξέχαστο χορευτικό πάρτι.

﻿Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, και σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου από τις 20.00 έως 22.00 το βράδυ.