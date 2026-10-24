«Mέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε» -Οι διάλογοι που «έκαψαν» τους εμπλεκομένους της Pizza Fan - iefimerida.gr

Στο φως έρχονται οι διάλογοι των εμπλεκομένων στην υπόθεση της Pizza Fan, οι οποίοι αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος με τα κεράσματα που είχαν στήσει.



Στους καταγεγραμμένους διαλόγους, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ζητά ενημέρωση για την εξέλιξη της συγκεκριμένης λειτουργίας, με τον κατηγορούμενο συνομιλητή του να εξηγεί τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα κριτήρια λειτουργίας του συστήματος.



Η συζήτηση επικεντρώνεται στους περιορισμούς ως προς τη συχνότητα εμφάνισης ενός «κεράσματος» στον ίδιο πελάτη, στο ανώτατο όριο των 40 ευρώ, καθώς και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μετά τις τροποποιήσεις.

Ιδιοκτήτης: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα (ακατάληπτη λέξη) και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα.

Κατηγορούμενος: Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον (όνομα) μάξιμουμ δύο (2) το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.

Ιδιοκτήτης: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;

Κατηγορούμενος: Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία (1) φορά στις εξήντα (60) μέρες.

Ιδιοκτήτης: Ναι.

Κατηγορούμενος: Το είχαμε πάει μία (1) φορά στις τριάντα (30). Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο (2) φορές το μήνα. Οπότε το βάλατε μία (1) φορά στις δεκαπέντε (15) να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές..

Ιδιοκτήτης: Να κάνει δεύτερη φορά δηλαδή;

Κατηγορούμενος: Στο μήνα, μέχρι δεύτερη φορά.

Ιδιοκτήτης: Μία (1), μία (1), α στο καπάκι. Κάθε, μετά από δεκαπέντε (15) μέρες.

Κατηγορούμενος: Αυτό κοιτάει κάθε μέρα. Χτυπάει προοδευτικά κατάλαβες.

Ιδιοκτήτης: Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από δεκαπέντε (15);

Κατηγορούμενος: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μόνο μετά από ακριβώς δεκαπέντε (15) μέρες θα μπορέσει να του ξαναδώσει. Από δεκαπέντε (15) και πάνω τον αφήνει να ξαναδώσει.

Ιδιοκτήτης: Ναι ελπίζω να μη φωνάξουνε, εντάξει.

Κατηγορούμενος: Μου είπε και ο (όνομα), τον ενημέρωσα και το (όνομα) χτες τον πήρα τηλέφωνο, ότι αυτό είναι, το μόνο κριτήριο που μπορούμε να πειράξουμε, όλα τα άλλα δεν πειράζονται ουσιαστικά.

Ιδιοκτήτης: Ναι.

Κατηγορούμενος: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα (1) όριο των σαράντα (40) ευρώ. Ότι μέχρι σαράντα (40) ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο (όνομα) μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε δεκαπέντε (15) μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα (1) κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

Ιδιοκτήτης: Εντάξει έγινε αγόρι μου.

«Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις»

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ενημερώνει έτερο κατηγορούμενο ότι έχουν τροποποιηθεί τα κριτήρια εμφάνισης της ένδειξης «κέρασμα» στο σύστημα. Παράλληλα, τον προτρέπει να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους των καταστημάτων, προκειμένου να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιούν την επιλογή.