Οι Αθηναίοι έσπευσαν στις παραλίες: «Μύρισε καλοκαίρι», τι καιρό θα κάνει σήμερα - iefimerida.gr

Καλοκαιρινές εικόνες καταγράφηκαν χθες στα νότια προάστια, όπου Αθηναίοι και τουρίστες εκμεταλλεύτηκαν την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Οι πρώτες βουτιές στα νότια προάστια

Σκηνικό που θυμίζει Ιούλιο είχαμε στα νότια προάστια της Αττικής, με πολλούς Αθηναίους αλλά και τουρίστες να κατευθύνονται στις παραλίες. Η ηλιοφάνεια και η ζεστή ατμόσφαιρα οδήγησαν αρκετούς να δοκιμάσουν τις πρώτες βουτιές της χρονιάς, ενώ άλλοι προτίμησαν την ηλιοθεραπεία.

Στον Άλιμο, το παραλιακό μέτωπο παρουσίασε από το πρωί ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα. Η εικόνα θύμιζε Σαββατοκύριακο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με κόσμο να απολαμβάνει τη θάλασσα, τον ήλιο και τη ζεστή ημέρα.

Πού έφτασε η θερμοκρασία στην Αττική

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν υψηλές για την εποχή. Στην Αττική, μέχρι τις 16:30, στα νότια προάστια, και συγκεκριμένα στον σταθμό του Παλαιού Φαλήρου, καταγράφηκαν 23,4°C.

Περιοχές που άγγιξαν τους 30 βαθμούς

Σε άλλες περιοχές της χώρας, ο υδράργυρος ανέβηκε ακόμη περισσότερο, πλησιάζοντας τους 30 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4°C), στην Ωλένη Ηλείας (27,1°C), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9°C), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4°C) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4°C).

Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή 19/04, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το Σάββατο.

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, ωστόσο, 3-4 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, καθώς και χαμηλή συγκέντρωση σκόνης.

Βίντεο & φωτογραφίες: Orange Press