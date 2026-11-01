«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που είχε με τη σύντροφό του ο πρόεδρος της ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές - iefimerida.gr

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που είχε με τη σύντροφό του ο επικεφαλής της ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σε έναν από τους διαλόγους ο πρόεδρος της ΜΚΟ και η σύντροφός του συζητούν για τις συναλλαγές που έχουν κάνει και τα έξοδά τους.

«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα», λέει κάποια στιγμή η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ, με τον τελευταίο να της απαντά: «Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες, αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα».

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Ο διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο της ΜΚΟ και τη σύντροφό του:

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

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Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο ...; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,

Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την ..., απλά έχει πρόβλημα σήμερα η ... και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

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Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Σ: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η .... Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

Π: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Σ: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

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Π: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Σ: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο ... μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, ... και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «...». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

Π: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

Σ: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Π: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

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Σ: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο α γράψω το «...». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε...

Και άλλοι διάλογοι των μελών της ΜΚΟ

Υπάρχουν και άλλοι διάλογοι ανάμεσα στη σύντροφο του προέδρου της ΜΚΟ, όπως αυτός με τη μητέρα της, στην οποία φέρεται να λέει: «Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;».

Αλλά και διάλογοι που αφορούν γνωστό τραγουδιστή και πρωταθλήτρια του τένις οι οποίοι είχαν δωρίσει λεφτά στην οργάνωση.

Σε ένα τηλεφώνημα, ο πρόεδρος της ΜΚΟ μιλά με τη σύντροφό του για τον γνωστό τραγουδιστή που ήθελε να κάνει δωρεά.

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Πρόεδρος ΜΚΟ: Έλα αγάπη μου.

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Το σήκωσε το τηλέφω, απάντησε ο ... (σ.σ.: λέει το επώνυμο του τραγουδιστή) και λέει πείτε μου αύριο. Καλύτερα αγάπη μου να τον πούμε αύριο ένα σχετικά μικροποσό να τον πούμε γι’ αυτό καλύπτει αυτά και αυτά ακριβώς και αν είναι να το βάλει αγάπη μου. Εντάξει;

Π: Ναι ναι, εννοείται, μπράβο.

Σ: Άιντε μωράκι μου, φιλάκια πολλά πολλά πολλά.

Π: Φιλιά.

«Θέλω να νιώσω θελκτικά»

Σε άλλο διάλογο η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ μιλά με υπάλληλο κλινικής: «Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για τη δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω».