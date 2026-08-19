Οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 και η ALTERLIFE επενδύουν στη νέα γενιά επαγγελματιών Αθλητισμού και Ευεξίας - iefimerida.gr

Οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 και η ALTERLIFE, η μεγαλύτερη αλυσίδα γυμναστηρίων στην Ελλάδα με πανελλαδικό δίκτυο 90 υπερσύγχρονων γυμναστηρίων, προχωρούν σε στρατηγική σύμπραξη δημιουργώντας ένα ισχυρό πλαίσιο εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους σπουδαστές που θέλουν να διακριθούν στον τομέα του Αθλητισμού και του Fitness.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών ΔΕΛΤΑ 360 θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα workshops και εκπαιδευτικές δράσεις, να παρακολουθήσουν business sessions με έμπειρα στελέχη της ALTERLIFE, να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και μαθήματα στα σύγχρονα γυμναστήρια και να εκπαιδεύονται στις νέες απαιτήσεις και προοπτικές του κλάδου. Παράλληλα, θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις γύρω από τις εξελίξεις στο χώρο του fitness, της άσκησης και της ευεξίας, ενισχύοντας τα επαγγελματικά τους εφόδια και την ανταγωνιστικότητά τους σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς.

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Η Νίκη Καρανταλή, Αντιπρόεδρος των Ανώτερων Σχολών ΔΕΛΤΑ 360, δήλωσε:

«Στις Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360 επενδύουμε σταθερά σε συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους σπουδαστές μας. Η συνεργασία με την ALTERLIFE ενισχύει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες εξέλιξης και εξειδίκευσης που προσφέρουμε στον Τομέα της Υγείας και του Αθλητισμού.»

Ο Γεράσιμος Καρμίρης, Chief People & Transformation Officer της ALTERLIFE, δήλωσε:

«Στην ALTERLIFE πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και ότι η γνώση, όταν συνδυάζεται με ουσιαστική πρακτική εμπειρία, δημιουργεί επαγγελματίες με αυτοπεποίθηση, δεξιότητες και προοπτική. Μέσα από τη συνεργασία μας με τις Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους επαγγελματίες του αύριο πραγματικές ευκαιρίες μάθησης, εξέλιξης και ένταξης σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ανθρώπων του fitness και της ευεξίας..»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιστές στη φιλοσοφία της σύγχρονης και βιωματικής εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές ΔΕΛΤΑ 360, συνεχίζουν να διευρύνουν διαρκώς το δίκτυο των στρατηγικών συνεργασιών τους, προσφέροντας στους σπουδαστές εμπειρίες και ευκαιρίες, που θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.