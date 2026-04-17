Οι 5 πιο σημαντικές ειδήσεις σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 - iefimerida.gr

Νέα και ειδήσεις σήμερα, 17 Απριλίου 2026. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η υπόθεση θανάτου της Μυρτώς, αλλά και ο θάνατος ενός 17χρονου κοριτσιού απασχολούν την επικαιρότητα σήμερα, πρωτοσέλιδα, τηλεόραση και social media.

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ

Με τον πόλεμο να διανύει τον δεύτερο μήνα και τις ισορροπίες να είναι οριακές (είναι χαρακτηριστικό ότι δημοσιεύματα μιλούν για ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων στην Ευρώπη λόγω εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων), η είδηση διά στόματος Ιρανού ΥΠΕΞ ότι η Τεχεράνη ανοίγει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ μέχρι το τέλος της εκεχειρίας αποτελεί σίγουρα το θετικό μέχρις ώρας νέο της ημέρας. Με την ανακοίνωση του Ιράν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου πέφτουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση ωστόσο είναι εξαιρετικά εύθραυστη, όπως δείχνουν και οι απειλές για εκ νέου κλείσιμο των Στενών μετά τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια και όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας βρίσκονται δικαιολογημένα σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη.

Τελευταίο «αντίο» στη Μυρτώ

Ο θάνατος της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά απασχολεί έντονα την επικαιρότητα, γεννώντας απορίες για την αγριότητα της κίνησης να παρατήσει κανείς ένα ετοιμοθάνατο κορίτσι στον δρόμο και μετά οργανωμένα να επιχειρήσει την εξαφάνιση στοιχείων, ακόμη και του κινητού της. Η μητέρα της, ο πατέρας της, η αδελφή της συγκλονίζουν στις δηλώσεις τους, ενώ σήμερα όλοι τους, μαζί με τους φίλους της 19χρονης Μυρτώς κλήθηκαν να την αποχαιρετήσουν. Την ίδια ώρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα,﻿ ενώ νέα στοιχεία από τις καταθέσεις τους ήρθαν στο φως.

Δύο θάνατοι που συγκλονίζουν

Την επικαιρότητα απασχολούν από το πρωί δύο θάνατοι, που συγκλονίζουν και προκαλούν ερωτήματα. Δύο τελείως διαφορετικά γεγονότα. Μια 30χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας που είχε καταλύσει με 45χρονο Ιταλό που γνώρισε -κατά πληροφορίες- σε app γνωριμιών. Ένα ηχητικό στο οποίο ακούγεται η γυναίκα να παρακαλεί τον 45χρονο να της ανοίξει την πόρτα και μαρτυρίες που μιλούν για καβγά μεταξύ τους πριν από την πτώση εγείρουν ερωτήματα. Οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν ότι την ώρα που η γυναίκα βρέθηκε στο κενό ο Ιταλός ήταν εντός του διαμερίσματος, ωστόσο διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έπεσε στον ακάλυπτο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο θάνατος ενός 17χρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό στη Διώρυγα της Κορίνθου συγκλονίζει. Η 17χρονη έφυγε χθες στις 8 το βράδυ από το σπίτι της στη Φιλοθέη και δεν γύρισε ποτέ. Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στη μία τη νύχτα και σήμερα βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα. Το παιδί είχε πεσμένη διάθεση και φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα που σήμανε συναγερμό στους γονείς της.

Την επόμενη εβδομάδα οι άρσεις ασυλιών, στο τέλος του μήνα η ΚΟ ΝΔ

Στην Ολομέλεια της Βουλής θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα το θέμα της άρσης ασυλίας των 11+2 βουλευτών της ΝΔ, το όνομα των οποίων αναφέρεται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γεγονός ότι με την έλευση της δικογραφίας ζητήθηκαν πέντε παραιτήσεις (δύο υπουργοί, ένας υφυπουργός, ο γραμματέας της ΝΔ και ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος) έχει ήδη προκαλέσει γκρίνια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, πόσο μάλλον όταν με την αποκάλυψη των διαλόγων που έχουν καταγραφεί προκύπτει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία των εμπλεκομένων ή δεν εμφανίζονται επιβαρυντικά στοιχεία και νομική τεκμηρίωση για τα αδικήματα που περιγράφονται, με πολλούς να μιλούν για ποινικοποίηση της σχέσης με τους πολίτες. Σήμερα ο Στέλιος Πέτσας είπε ανοιχτά ότι δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΟ της ΝΔ αναμένεται να συνεδριάσει στις 30 Απριλίου.

Σταθερή η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη κατέρρευσε στο Μέγαρο Μαξίμου, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα. Ο γιατρός που τον χειρούργησε, μιλώντας σήμερα, προσδιόρισε ως κρίσιμες την 5η και την 6η ημέρα μετά το περιστατικό, ενώ σε νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν το νοσοκομείο μιλά για σταθερή κατάσταση.