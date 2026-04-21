Οι 5 πιο σημαντικές ειδήσεις σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026 - iefimerida.gr

Νέα και ειδήσεις σήμερα, 21 Απριλίου 2026. Τα νέα μέτρα στήριξης που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, η υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς και ο νέος CEO της Apple απασχολούν την επικαιρότητα.
Έρχονται νέα μέτρα στήριξης -Θα τα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός ακόμα και αύριο
Νέα μέτρα στήριξης για τους πολίτες για την αντιμετώπιση της κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προανήγγειλε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Σύμφωνα με όσα είπε κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1, «υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις, ακόμα και αύριο, για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».
«Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την εξωτερική μου κάμερα», υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμενε η Μυρτώ
Χυδαίο ψέμα χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ότι έχουν διαγραφεί τα αρχεία από την εξωτερική κάμερα, ο ιδιοκτήτης καταλύματος που διέμενε η Μυρτώ. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως πρόκειται για κάμερες IP και όχι κλειστού κυκλώματος. Αυτές ενεργοποιούνται όταν ανιχνεύουν κίνηση και μόνο τότε ξεκινάνε την καταγραφή.
Πρόσθεσε επίσης ότι πολλές φορές ο αισθητήρας της κάμερας μπορεί να χάσει κάποια πλάνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν διαγραφεί. Όπως εξήγησε, τα δεδομένα διαγράφονται μόνο όταν γεμίσει η μνήμη.
«Έπεσε με το κεφάλι», λέει η διευθύντρια του σχολείου στο Χαϊδάρι για τη 13χρονη -Σε σοκ οι μαθητές, ψυχολόγοι στο σχολείο
Κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα δεν υπάρχει στο κτίριο που έπεσε η 13χρονη στο Χαϊδάρι, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Μάλιστα, επικαλούμενη την νοσηλεύτρια που έφτασε στο σημείο, υποστήριξε ότι η μαθήτρια μάλλον δεν είχε τις αισθήσεις της.
Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύουν αυτά που ακούστηκαν ότι η 13χρονη καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή. «Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους που πήρε τη θέση του Τιμ Κουκ στην Apple -15 χρόνια νεότερος, ορίστε τι περιμένουν από εκείνον
Μετά από 15 χρόνια στο τιμόνι της Apple, ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τον ρόλο του CEO της εταιρείας. Τη θέση του, από 1η Σεπτεμβρίου, θα πάρει ο Τζον Τέρνους, ο οποίος βρίσκεται στην Apple τα τελευταία 25 χρόνια.
Ο Τέρνους, έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε όλες τις μεγάλες κινήσεις της Apple, έχει στενή σχέση τόσο με τον Τιμ Κουκ όσο και με τον Στιβ Τζομπς στο παρελθόν.
Η επιλογή του Τέρνους, με ισχυρό hardware υπόβαθρο, υποδηλώνει στροφή στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω νέων προϊόντων και τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
Κατρακυλάει η δημοτικότητα του Τραμπ: Ανησυχία για τα ξεσπάσματά του εν μέσω του πολέμου με το Ιράν και της κόντρας με τον Πάπα
Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του παραμένει η δημοτικότητα του Ντοναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters και Ipsos.
Η δημοσκόπηση αποκαλύπτει έντονες ανησυχίες των Αμερικανών για την ιδιοσυγκρασία και τη διανοητική οξύτητα του προέδρου Τραμπ, με μόλις το 26% να τον θεωρεί «ψύχραιμο» και πολλοί να πιστεύουν ότι η πνευματική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν καλύτερη άποψη για τον Πάπα Λέοντα, με ποσοστό αποδοχής 60%, έναντι 36% για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει έχει απειλήσει με αποχώρηση των ΗΠΑ από το NATO, αλλά μόλις το 16% των Αμερικανών πολιτών υποστηρίζει μια τέτοια κίνηση.