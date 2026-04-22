Οι 5 πιο σημαντικές ειδήσεις σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 - iefimerida.gr

Νέα και ειδήσεις σήμερα, 22 Απριλίου 2026. Την επικαιρότητα απασχολούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέα μέτρα: Η εξειδίκευση για 300 ευρώ στήριξη σε συνταξιούχους, επίδομα 150 ευρώ για παιδιά, καύσιμα -Ρύθμιση ιδιωτικού χρέους με 72 δόσεις

Μετά την ανακοίνωση του πλεονάσματος ύψους 3 δισ. ευρώ από την ΕΛΣΤΑΤ, ο πρωθυπουργός προχώρησε στην εξαγγελία οκτώ μέτρων στήριξης, τα οποία στη συνέχεια εξειδικεύτηκαν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και το οικονομικό επιτελείο.

Το πακέτο περιλαμβάνει ενισχύσεις έως 300 ευρώ για συνταξιούχους, επίδομα παιδιού 150 ευρώ και επιδοτήσεις καυσίμων, ενώ εισάγεται και η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για την ανακούφιση από το ιδιωτικό χρέος.

Αίρεται η ασυλία και των 13 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι ψήφοι

Η Βουλή

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας και των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με τα αποτελέσματα να δείχνουν σχεδόν καθολική στήριξη στην απόφαση.

Τις περισσότερες θετικές ψήφους συγκέντρωσε η Αικατερίνη Παπακώστα (287), ενώ ακολούθησαν με ελάχιστες διαφορές οι υπόλοιποι συνάδελφοί της, ανάμεσα στους οποίους οι κύριοι Τσιάρας και Αθανασίου, που έλαβαν 285 ψήφους.

Θρίλερ με την Ελευθερία: Το σενάριο να την καταδίωξε στα βουνά ο πρώην της -Ο 39χρονος είχε κάνει τρεις απόπειρες μετά τον χωρισμό

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου να συνδέεται με την αυτοκτονία του 39χρονου πρώην συντρόφου της.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο ο 39χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποπειραθεί επανειλημμένα να βάλει τέλος στη ζωή του, να καταδίωξε την 43χρονη μητέρα σε ορεινή διαδρομή, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε ευρήματα που εντοπίστηκαν κοντά στο τελευταίο στίγμα του κινητού της.

Τι λέει ο σύντροφος της Μυρτώς για το τελευταίο τηλεφώνημά τους -«Δεν με προσκάλεσε κάπου»

Στις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας με τη 19χρονη Μυρτώ, λίγο πριν από το τραγικό συμβάν στο Αργοστόλι, αναφέρθηκε ο σύντροφός της. Ο ίδιος περιέγραψε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους εκείνο το βράδυ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία πρόσκληση από πλευράς της για να βρεθούν στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της.

Economist: Στο χείλος ενεργειακού σοκ η παγκόσμια αγορά -Το κακό και το εφιαλτικό σενάριο

Τα Στενά του Ορμούζ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εισέρχεται η παγκόσμια ενεργειακή αγορά, με τον Economist να προειδοποιεί για ένα επερχόμενο σοκ που κυμαίνεται από «κακό έως εφιαλτικό».

Παρά την επιφανειακή σταθερότητα των τιμών, η εξάντληση των αποθεμάτων και οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας της κρίσης με το Ιράν δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας.

Με τα «μαξιλάρια» ασφαλείας να εξαφανίζονται, η αγορά απειλείται πλέον από μια βίαιη προσαρμογή, η οποία θα εκδηλωθεί είτε μέσω εκτόξευσης του κόστους καυσίμων είτε μέσω αναγκαστικής μείωσης της κατανάλωσης, θέτοντας την παγκόσμια οικονομία σε τροχιά βαθιάς κρίσης.