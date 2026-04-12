Σύρος: Στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιάς ένας 13χρονος -Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση - iefimerida.gr

Σε σοβαρή κατάσταση, μετά από δάγκωμα οχιάς, νοσηλεύεται ένας 13χρονος στο νοσοκομείο της Σύρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, κατά τη διάρκεια βόλτας που είχε πάει το παιδί με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 13χρονος επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος και τότε η οχιά τον δάγκωσε.

Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση ο 13χρονος

Στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο του νησιού. Εκεί οι γιατροί του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ο 13χρονος τέθηκε υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.