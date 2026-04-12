Όχι, δεν γιορτάζει αύριο ο Γιώργος -Πότε να του στείλεις «χρόνια πολλά» - iefimerida.gr

Πόσοι από εσάς δεν αναρωτιέστε κάθε χρόνο πότε γιορτάζουν ο Γιώργος και η Γεωργία; Σίγουρα αρκετοί, αφού η κινητή γιορτή του Αγίου Γεωργίου μπερδεύει... πολύ κόσμο.

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας και, ως γνωστόν, είναι κινητή καθώς επηρεάζεται από το πότε πέφτει το Πάσχα.

Συγκεκριμένα, όταν η 23η Απριλίου πέφτει πριν από το Πάσχα, δηλαδή πριν ή και την ίδια μέρα με την Κυριακή του Πάσχα, τότε η γιορτή του Αγίου Γεωργίου μετατίθεται για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Αν όχι, τότε γιορτάζεται κανονικά στις 23 Απριλίου.

Φέτος λοιπόν ο Άγιος Γεώργιος θα εορταστεί στην κανονική του ημερομηνία, δηλαδή στις 23 Απριλίου, μιας και το Πάσχα ήταν στις 12 Απριλίου.

Άρα, μην κάνετε τον κόπο να ευχηθείτε αύριο σε κάποιον Γιώργο ή Γεωργία, καθώς η γιορτή τους φέτος πέφτει την Πέμπτη 23 Απριλίου.