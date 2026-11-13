Οδυσσέας Δήμας: Το «τεφτέρι» με τα ονόματα αθλητών, τα αναβολικά και τα ποσά -Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι χειρόγραφες σημειώσεις

Τα ιδιόχειρα σημειώματα με ονόματα αθλητών, αναφορές σε απαγορευμένες ουσίες και χρηματικά ποσά βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση ντόπινγκ που οδήγησε στη σύλληψη του 58χρονου Οδυσσέα Δήμα, πρώην προπονητή της άρσης βαρών.



Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές, καθώς οι χειρόγραφες καταγραφές φαίνεται πως «καίνε» τον πρώην προπονητή για την κατηγορία χορήγησης απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.



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Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στα τρία χειρόγραφα σημειώματα αναγράφονται τα στοιχεία διαφορετικών αθλητών. Ανάμεσα στα ονόματα φέρεται να βρίσκεται και εκείνο γνωστής αθλήτριας της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις.

Στις σελίδες καταγράφονται τα ονόματα, οι ουσίες που φέρεται να χορηγούνταν, αλλά και χρηματικά ποσά, της τάξεως των 500, 600 και 800 ευρώ, ενώ δίπλα στα στοιχεία υπάρχουν και υπογραφές των αθλητών, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανή επιβεβαίωση των συναλλαγών.

Τι λέει η πλευρά του Οδυσσέα Δήμα

Η πλευρά του Οδυσσέα Δήμα, ωστόσο, δίνει διαφορετική ερμηνεία. Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζει ότι τα ποσά, που αναφέρονται, συνδέονται με χορηγίες προς αθλητές και όχι με αγοραπωλησίες αναβολικών.

Όπως ισχυρίστηκε στο «Live News» του Mega, τα χρήματα είχαν δοθεί από χορηγό μέσω του Πύρρου Δήμα και οι σημειώσεις κρατήθηκαν ώστε να υπάρχει αποδεικτικό της καταβολής τους.



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Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται από τον Απρίλιο του 2024 να προμηθευόταν και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές.



Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει και η περίπτωση του ανήλικου γιου του, επίσης αθλητή της άρσης βαρών. Σε δείγμα ούρων του είχε ανιχνευθεί η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε επιβληθεί στον Οδυσσέα Δήμα αποκλεισμός 12 ετών από το 2025 και στον ανήλικο αθλητή αποκλεισμός 10 μηνών.



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Τι βρέθηκε στο σπίτι του



Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 871 τεμάχια, σε μορφή δισκίων και αμπουλών, με φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 20 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και περίπου 15.000 ευρώ σε μετρητά.



Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται τεστοστερόνη, νανδρολόνη, γνωστή και ως Deca-Durabolin, Turinabol και εφεδρίνη. Βρέθηκαν επίσης σκευάσματα με βουλγαρικές ενδείξεις, των οποίων η ακριβής σύνθεση δεν είχε προσδιοριστεί.

Τα κατασχεθέντα εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.



Για τα σκευάσματα, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου υποστηρίζει ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη πιστοποίηση πως όλα είναι αναβολικά, ενώ ορισμένα ισχυρίζεται πως είναι για προσωπική χρήση λόγω προβλημάτων υγείας.



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Παράλληλα, το περιβάλον Δήμα αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή με τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές. Για την περίπτωση του ανήλικου γιου του, υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας Δήμας δεν γνώριζε πως το σκεύασμα που του χορήγησε περιείχε απαγορευμένη ουσία.



Για τα αθλητικά δελτία που βρέθηκαν, η οικογένεια υποστηρίζει ότι είχαν δοθεί στον Οδυσσέα Δήμα από τον αδελφό του, Πύρρο, προκειμένου να τα μεταφέρει στην Ομοσπονδία για σφράγιση. Όσο για τα 15.000 ευρώ, ο ισχυρισμός που μεταφέρεται από το οικογενειακό περιβάλλον είναι ότι προορίζονταν για την κατασκευή κατοικίας στο Λαγονήσι.



Στον ανακριτή με κακουργηματική δίωξη



Μετά τη σύλληψή του, ο Οδυσσέας Δήμας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, κατ' επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους, καθώς και την κατηγορία της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.



Ο 58χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, την οποία θα δώσει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

