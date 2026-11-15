«Τα σκευάσματα που μου έδωσε ο Οδυσσέας Δήμας δεν ήταν απαγορευμένα όταν τα πήρα», λέει πρώην αθλητής

Ένας εκ των αθλητών που το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση με τις απαγορευμένες ουσίες και τον Οδυσσέα Δήμα, τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση.

Ο Δημήτρης Τσιτλακίδης, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, μίλησε ανοιχτά στον ΣΚΑΪ και παραδέχτηκε ότι είναι ένας από τους αθλητές που υπάρχει το όνομά του στα χειρόγραφα του προπονητή όπου έδινε έναντι ποσού ουσίες οι οποίες είναι τώρα στην απαγορευμένη λίστα.

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«Όσον αφορα τις σημειώσεις, το Comando, το συγκεκριμένο συμπλήρωμα την εποχή εκείνη δεν ήταν στη λίστα απαγορευμένων, το 2021-22. Έπαιρνα αυτή την ουσία, με ελέγχουν συνέχεια. Αν ήταν έτσι θα είχα βρεθεί ντοπαρισμένος 100 φορές», ανέφερε στον ΣΚΑΪ.

Ο Τσιτλακίδης, που σταμάτησε το 2022 τον αθλητισμό, στα χειρόγραφα ανέφερε πως είχε τη συναλλαγή το 2021 και επέμεινε ότι τότε το συγκεκριμένο σκεύασμα, το Comando, δεν ήταν στην απαγορευμένη λίστα.

«Το συμπλήρωμα αυτό μπήκε στη λίστα της WADA αφού σταμάτησα τον αθλητισμό. Τον Οδυσσέα Δήμα τον είχα προπονητή στην εθνική ομάδα και όσα παιδιά ήταν μαζί, δεν υπήρχε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα ρισκάραμε, ούτε ο ίδιος. Άκου τρέλες ότι έβαλε σκευάσματα σε αμινοξέα, αυτά γίνονταν 40 χρόνια πίσω», πρόσθεσε.

