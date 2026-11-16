Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας -Του απαγορεύτηκε να ασχολείται με την άρση βαρών

Με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης ενασχόλησης με την άρση βαρών ως προπονητής και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε μετά την απολογία του ο Οδυσσέας Δήμας.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής παρέδωσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα στην ανακρίτρια, με το οποίο επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του.

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Μεταξύ άλλων, φέρεται να υποστήριξε πως όσα σκευάσματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, τα χρησιμοποιούσε ο ίδιος για θεραπευτικούς λόγους.

«Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τυχόν διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών. Όλα τα σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι μου τα κατείχα αποκλειστικά για δική μου χρήση. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι νόμιμα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της WADA. Τα όσα λίγα περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, τα είχα προμηθευτεί για δική μου χρήση και δη για θεραπευτικούς λόγους, καθώς αντιμετωπίζω μυοσκελετικά προβλήματα. Από τα κατασχεθέντα σκευάσματα, το 20% ήταν απαγορευμένες ουσίες που ήταν για δική μου χρήση και το 80% ήταν νόμιμα φάρμακα, τα οποία δεν είχαν άδεια από τον ΕΟΦ» ανέφερε στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αναφορικά με τις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπου αναγράφονται ονόματα αθλητών και αριθμοί, υποστήριξε:

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«Δεν πρόκειται περί ''αγοραπωλησίας'' διατροφικών συμπληρωμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιος φίλος του αθλήματος ήθελε να κάνει χορηγία και μου έδωσε τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις (700, 600 και 80 ευρώ) για την αγορά των απαραίτητων συμπληρωμάτων διατροφής που έπαιρναν οι αθλητές. Με το ποσό της χορηγίας αγόρασα τα νόμιμα σκευάσματα για λογαριασμό των αθλητών και τους τα παρέδωσα. Για λόγους διαφάνειας υπογράφτηκαν οι σημειώσεις (εν είδει απόδειξης), ώστε να προκύπτει ότι τα χρήματα της χορηγίας δαπανήθηκαν για το σκοπό που δόθηκαν και ότι οι αθλητές παρέλαβαν τα σκευάσματά τους».

Όταν η ανακρίτρια τον πληροφόρησε ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του, ξέσπασε σε λυγμούς.

«Ήταν συγκλονιστική η στιγμή που η κυρία ανακρίτρια ρώτησε τον Οδυσσέα Δήμα τι έχει να απολογηθεί για την κατηγορία ότι χορήγησε απαγορευμένες ουσίες στον ανήλικο γιο του. Λύγισε ο σιδερένιος Οδυσσέας και έκλαιγε με αναφιλητά μονολογώντας ''να χορηγήσω στον γιο μου αναβολικά… Εκατοντάδες αθλητές προπόνησα και ποτέ δεν βρέθηκε αθλητής ντοπέ, και να δώσω αναβολικά στον γιο μου; Καλύτερα να αυτοκτονήσω, δεν αντέχεται''», σχολίασε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Καθ´ όλη τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, στο πλευρό του αδελφού του βρισκόταν ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

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Δημητρακόπουλος: Είναι ένας άνθρωπος πολύ δυστυχισμένος

«Ο Οδυσσέας Δήμας, όπως νομίζω γνωρίζετε, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να μην ασχολείται καθόλου με τον αθλητισμό. Και εδώ βάζω μια τελεία. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω, εσείς που είστε δημοσιογράφοι και διαμορφώνετε την κοινή γνώμη, και να θυμίσω ότι τους Ολυμπιονίκες στην αρχαία Ελλάδα γκρεμίζαν τα τείχη για να περάσουν στην πόλη».

​Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Δημητρακόπουλος, δεν πρέπει να πληγεί η υστεροφημία του Πύρρου Δήμα εξαιτίας της δικαστικής περιπέτειας του αδελφού του: «Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες τους Ολυμπιονίκες θέλουμε τελικά να τους γκρεμίσουμε για ένα παράπτωμα που έκανε ένας αδελφός. Κάνω έκκληση σεβαστείτε το όνομα του Πύρρου Δήμα. Είναι ένας άνθρωπος που μας έκανε να κλάψουμε από συγκίνηση και χαρά πολλές φορές ακούγοντας τον εθνικό ύμνο και έχοντας το χρυσό μετάλλιο που έλεγε Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να σας παρακαλέσω. Ο αδελφός, ο Οδυσσέας, μπήκε σε μια περιπέτεια. Θα πάρει τον δρόμο της. Αλλά όμως να μην γκρεμίσουμε το όνομα Πύρρος Δήμας. Αυτό σας παρακαλώ. Τίποτα άλλο».

​Ερωτηθείς για τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε και τη συναισθηματική φόρτιση του Οδυσσέα Δήμα μέσα στο ανακριτικό γραφείο, ο γνωστός ποινικολόγος περιέγραψε τη στιγμή που η διαδικασία διεκόπη προσωρινά:

«Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν άκουσε την κυρία ανακρίτρια να του λέει ''τι έχετε να απολογηθείτε για το αδίκημα που σας προσάπτουν, ότι δηλαδή δώσατε αναβολικά στο παιδί σας''. Εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει».

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​Συνεχίζοντας την περιγραφή του για την αντίδραση του προπονητή και τη διακοπή της ανάκρισης, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε:

«Το μόνο που μπόρεσε να αρθρώσει ήταν: είμαι δεκαπέντε χρόνια προπονητής και δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα στους αθλητές μου και θα δώσω αναβολικά στο παιδί μου... Αυτό δεν το αντέχω. Δεν μιλάω με λόγια τώρα, προτιμώ να αυτοκτονήσω. Αυτή ήταν η αντίδρασή του. Διεκόπη η ανάκριση μέχρι να μπορέσει να επανέλθει πάλι και να τη συνεχίσει. Ήταν μια εμπειρία που δεν φανταζόμουν ότι ένας βράχος, όπως ήταν ο Οδυσσέας ο Δήμας, θα γινόταν εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχισμένος. Αυτές είναι οι στιγμές που μένουν στη ζωή μας και αυτή είναι και η δυσκολία, αν θέλετε και η ομορφιά του Ποινικού Δικαίου».