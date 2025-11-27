Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο στη Ρόδο, συγκινούν οι αναρτήσεις στα social -Η μαντινάδα του πατέρα - iefimerida.gr

Παγωμένη η μικρή κοινωνία στο Τυμπάκι Ηρακλείου δεν μπορεί να συνέλθει από τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ στη Ρόδο.

Ο νεαρός στρατιωτικός, που είχε ενταχθεί μόλις δύο ημέρες πριν στη νέα του μονάδα στη Ρόδο, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στο πεδίο βολής Αφάντου, όταν χειροβομβίδα εξερράγη τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η οικογένεια του Ραφαήλ προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το αδιανόητο, ενώ το τελευταίο μήνυμα του πατέρα του στο Facebook έχει συγκλονίσει όσους το διάβασαν. Με λόγια φορτισμένα, ο Εμμανουήλ Γαλυφιανάκης αποχαιρέτησε τον γιο του με μια ανάρτηση που αποκάλυπτε πόσο ξαφνικό και σπαρακτικό ήταν το πλήγμα για την οικογένεια. «Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω, του γάμου σου αγάπη μου. Να 'χω χαρές να κάνω… Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες, αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες… καλή αντάμωση…» έγραψε.

Συγκλονίζει ο πατέρας του Ραφαήλ στο iefimerida

Λίγες ώρες μετά τον αδόκητο θάνατο του παιδιού του με λόγια σπασμένα από τον πόνο και την θλίψη μιλώντας στο iefimerida τόνισε ότι το μόνο που ζητά πλέον είναι η πλήρης αλήθεια για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, υπογραμμίζοντας πως ο Ραφαήλ ανυπομονούσε για την συγκεκριμένη άσκηση και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκπαιδευτική διαδικασία στη νέα του μονάδα. ««Είχα μιλήσει με το παιδί μου και περίμενε την άσκηση. Ήταν χαρούμενος που θα συμμετείχε» ανέφερε στην αρχή, για να τονίσει: «Το μόνο που θέλω είναι να μάθουμε όλη την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ώρα». Η οικογένεια έχει ήδη διορίσει βαλλιστικό πραγματογνώμονα και πυροτεχνουργό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ενώ θέλει απαντήσεις στο για ποιο λόγο εξερράγη η χειροβομβίδα και για ποιο λόγο ένας νεοσύλλεκτος κλήθηκε να διαχειριστεί το υλικό αυτό. Επίσης θα ελέγξει όλες τις προδιαγραφές και την ημερομηνία λήξης της χειροβομβίδας καθώς και το τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη.

Η επιστροφή της σορού στην Κρήτη -Παρασκευή η κηδεία

Σήμερα, η σορός του νεαρού στρατιωτικού επιστρέφει στην Κρήτη με αεροσκάφος C-130, ενώ η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, όπου ήδη συγγενείς και φίλοι προετοιμάζονται για το τελευταίο αντίο που κανείς δεν περίμενε να έρθει τόσο γρήγορα.

Ο Ραφαήλ, γιος του διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και αδελφός αστυνομικού, είχε αποφασίσει μετά τη θητεία του να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης, επενδύοντας σε μια σταθερή πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μετά την εκπαίδευσή του στη Λαμία τοποθετήθηκε στη Ρόδο, όπου και ειδικεύτηκε ως πυροτεχνουργός όπως ήταν και ο παππούς του. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν νεαρό ευγενικό, χαμογελαστό, με έντονη αγάπη για τα σπορ αυτοκίνητα αλλά και με μια δυνατή επιθυμία να υπηρετήσει την πατρίδα του.

Σπαρακτικά μηνύματα στα social media

Σπαρακτικά είναι και τα μηνύματα συγγενών και φίλων στον λογαριασμό του facebook του πατέρα του Ραφαήλ. «Μανώλη φίλε μου, Σταυρός μεγάλος, Σταυρός δύσκολος... Δεν υπάρχει καμία ουσία στον λόγο, μόνο ότι σας σκεφτόμαστε, μόνο ότι προσεύχομαι να βρεθεί δύναμη ψυχής, κουράγιο, αγάντα Μανώλη μου» θα γράψει μια φίλη της οικογένειας. «Ζήλεψε ο χαρος τον όμορφο μας , τη καλοσύνη του και το χαμόγελο του, που δε τον ξεχώρισα απ τα παιδιά μου που μεγάλωσαν μαζι και περάσαμε τόσο όμορφες στιγμές. Μανόλη μου όπως στήριξες παλικαρίσια τα παιδιά σου και όλους έως εδώ δε θα παραδώθεις τωρα, πρέπει ο Ραφαήλ μας να συνεχίσει να σε θαυμάζει. Αγαπημένοι μου φιλοι Μανολη - Γιαννα μου η χάρη των Αγίων να σας στηρίξουν όπως σας αξίζει!» θα γράψει μια άλλη οικογενειακή φίλη, ενώ ένας φίλος του πατέρα του 19χρονου έγραψε: «Ιντα κουβέντα να σου πω φίλε για να μερεψει....Ο πόνος σου που τη ψυχή την έχει κυριεψει.....Φίλε μου κουράγιο....είμαι δίπλα σου....».

Σοβαρά τραυματίας 39χρονος επιλοχίας

Η τραγωδία δεν άφησε πίσω της μόνο έναν νεκρό αλλά και έναν σοβαρά τραυματία. Ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος εισήχθη διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο της Ρόδου, με σοβαρή αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα, και υπεβλήθη άμεσα στις απαραίτητες επεμβάσεις και σε διαδικασίες σταθεροποίησης. Από εκεί σύμφωνα με όσα αναφέρει η rodiaki οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου, αφού τον χειρούργησαν και αφαίρεσαν τα θραύσματα από το σώμα του, σταθεροποιώντας την αιμορραγία έδωσαν το “πράσινο φως” να μεταφερθεί σε εξειδικευμένη μονάδα του 401 στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Αθήνα.

Τα αίτια της τραγωδίας

Η έκρηξη που κόστισε τη ζωή του 19χρονου φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, να προκλήθηκε από πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας, πιθανότατα λόγω σφάλματος χειρισμού. Ωστόσο, το ΓΕΕΘΑ εξετάζει κάθε ενδεχόμενο και έχει διατάξει πλήρη έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της άσκησης και να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον Νίκο Δένδια να κηρύσσει τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης της οικογένειας και των συναδέλφων του νεαρού στρατιώτη, καθώς και την ευχή για ταχεία ανάρρωση του τραυματισμένου επιλοχία.