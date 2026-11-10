Αλλάζει ο δρόμος σε ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Ελλάδας -Πού βρίσκεται - iefimerida.gr

Ένα ιστορικό και παραδοσιακό ορεινό χωριό, στην καρδιά της Ευρυτανίας, ετοιμάζεται να αποκτήσει ευκολότερη και ασφαλέστερη οδική πρόσβαση, μέσα από ένα σημαντικό έργο που στοχεύει στην αναβάθμιση του βασικού οδικού άξονα που το συνδέει με την ευρύτερη περιοχή.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών της χώρας, ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα περιλαμβάνει τόσο την υλοποίηση νέων σημαντικών έργων όσο και την αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

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