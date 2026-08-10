Οδική Βοήθεια: Τα τηλέφωνα ανάγκης και τα SOS σε περίπτωση βλάβης στην Εθνική Οδό - iefimerida.gr

Μια βλάβη στην Εθνική Οδό μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά ένα ταξίδι σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, ειδικά όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία.

Το σημαντικότερο είναι ο οδηγός να παραμείνει ψύχραιμος, να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο το όχημα από τις λωρίδες κυκλοφορίας και να ζητήσει αμέσως βοήθεια.

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Οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας διαθέτουν ειδικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, στους οποίους οι οδηγοί μπορούν να απευθύνονται σε περίπτωση βλάβης, τροχαίου ή άλλου κινδύνου.

Τι κάνετε αν πάθει βλάβη το αυτοκίνητο

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να μετακινήσετε, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ασφαλές, το αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Αμέσως μετά, ενεργοποιήστε τα αλάρμ και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο, φορώντας ανακλαστικό γιλέκο, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΟΚ και τις συνθήκες του σημείου.

Σε κάθε περίπτωση, μην παραμένετε μέσα στο αυτοκίνητο εάν υπάρχει ασφαλής τρόπος να απομακρυνθείτε από αυτό. Βγείτε, εφόσον είναι ασφαλές, από την πλευρά του συνοδηγού και σταθείτε πίσω από το προστατευτικό στηθαίο.

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Οι βασικοί αυτοκινητόδρομοι διαθέτουν τετραψήφιους αριθμούς έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις όπως ακινητοποίηση οχήματος, τροχαίο, επικίνδυνο αντικείμενο στο οδόστρωμα ή άλλο επείγον περιστατικό.

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Συγκεκριμένα:

Αττική Οδός - 1024

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου - 1075

Νέα Οδός / ΠΑΘΕ Αθήνα-Σκάρφεια & Σχηματάρι-Χαλκίδα - 1075

Κεντρική Οδός / Ε65 -1075

Μορέας / Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα & Λεύκτρο-Σπάρτη - 1025

Ολυμπία Οδός / Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος - 1025

Εγνατία Οδός - 1077

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου - 26340 39010 και 26340 39011

Όταν επικοινωνήσετε με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να μπορείτε να περιγράψετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.

Χρήσιμο είναι να αναφέρετε τον αυτοκινητόδρομο στον οποίο κινείστε, την κατεύθυνση προς την οποία ταξιδεύετε, τον αριθμό χιλιομετρικής θέσης, εφόσον υπάρχει, την πλησιέστερη έξοδο ή κόμβο, τι έχει συμβεί, εάν υπάρχουν τραυματίες ή άλλος άμεσος κίνδυνος.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν ο οδηγός δεν γνωρίζει ή δεν θυμάται τον ειδικό αριθμό του αυτοκινητόδρομου στον οποίο βρίσκεται, μπορεί να καλέσει το 100 ή το 112.

Στους αυτοκινητόδρομους λειτουργούν υπηρεσίες επέμβασης για την αντιμετώπιση ακινητοποιημένων οχημάτων.