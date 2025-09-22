 Οδηγός στη λεωφόρο Συγγρού έτρεχε με 187χλμ/ώρα -Η στιγμή που τον έπιασε το ραντάρ, σε βίντεο - iefimerida.gr
Οδηγός στη λεωφόρο Συγγρού έτρεχε με 187χλμ/ώρα -Η στιγμή που τον έπιασε το ραντάρ, σε βίντεο

Οδηγός πήγαινε στη Συγγρού με σχεδόν 190 χλμ. την ώρα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οδηγός ΙΧ πιάστηκε στη λεωφόρο Συγγρού να κινείται με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα, στο πλαίσιο ελέγχων τροχαίας που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καταγράφηκαν συνολικά 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ 95 οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, τέσσερις από αυτούς συνελήφθησαν, καθώς το αλκοόλ στο αίμα τους ξεπερνούσε το όριο των 0,60 mg/l.

Δείτε το βίντεο με τον ασυνείδητο οδηγό:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

