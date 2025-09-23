 Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και κόρη μετά από επεισόδιο στην Καισαριανή - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και κόρη μετά από επεισόδιο στην Καισαριανή

Άνδρας της ομάδας ΔΙΑΣ
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μεταξύ οδηγών στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή ερευνούν οι αρχές.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός οχήματος και ένας οδηγός δικύκλου, στο οποίο επέβαινε και η κόρη του, διαπληκτίστηκαν στον δρόμο.

Πατέρας και κόρη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Ο καυγάς, ωστόσο, ξέφυγε, όταν όπως υποστηρίζει ο οδηγός της μηχανής, ο έτερος οδηγός έβγαλε σπρέι πιπεριού, ψεκάζοντας τόσο τον ίδιο όσο και την 8χρονη κόρη του.

Ο 46χρονος οδηγός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο, ενώ η κόρη του διακομίστηκε από τη μητέρα της στο νοσοκομείο Παίδων στο Γουδί.

