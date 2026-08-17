Η ιστορία επαναλαμβάνεται -Οδηγός παρκάρει ξανά μέσα στη θάλασσα το αυτοκίνητό του και γίνεται viral - iefimerida.gr

Νέες εικόνες κάνουν το ελληνικό Διαδίκτυο να υποκλιθεί ξανά, καθώς ο οδηγός που είχε γίνει viral επειδή στάθμευσε το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα φαίνεται πως επέστρεψε στο ίδιο σημείο.

Πριν από λίγες εβδομάδες, οι εικόνες ενός Opel Corsa σταθμευμένου κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα είχαν κάνει τον γύρο του ελληνικού Διαδικτύου, προκαλώντας δεκάδες σχόλια για τις συνήθειες ορισμένων οδηγών στις παραθαλάσσιες περιοχές.



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