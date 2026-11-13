Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έγινε viral -Σε ποια πόλη συνέβη, τι τον πρόδωσε

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό από τους ελληνικούς δρόμους κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με έναν οδηγό να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τα παράξενα περιστατικά στους ελληνικούς δρόμους φαίνεται πως διαδέχονται το ένα το άλλο, καθώς ανάμεσα στις εικόνες που βλέπουμε κατά καιρούς από το οδικό δίκτυο της χώρας, όλο και περισσότερα έρχονται στο φως συμπεριφορές οδηγών οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν έκπληξη ακόμα και στους πιο υποψιασμένους.﻿

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