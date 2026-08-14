«Πάλι καλά, δεν πέθανα -Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα»: Ο οδηγός μηχανής περιγραφεί πώς γλίτωσε από την προσπέραση του βυτιοφόρου - iefimerida.gr

Στιγμές τρόμου έζησε 25χρονος μοτοσικλετιστής στη Λίμνη Πλαστήρα, όταν βρέθηκε μπροστά σε βυτιοφόρο που επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα που είχε τοποθετημένη στο κράνος του ο 25χρονος και το βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας στο MEGA, ο νεαρός περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και εξήγησε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

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«Προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα ακριβώς τι συνέβαινε. Μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο. Όταν είδα το βίντεο από την κάμερα, κατάλαβα ότι τη γλίτωσα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, βρισκόταν στη στροφή και παρακολουθούσε προσεκτικά το αντίθετο ρεύμα, όταν αντιλήφθηκε το βυτιοφόρο να επιχειρεί προσπέραση.

«Την τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα ελάχιστο χώρο για να κινηθώ. Κατάφερα να το αποφύγω οριακά», είπε.

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Όπως σημείωσε, μόνο εκ των υστέρων συνειδητοποίησε πόσο σοβαρός ήταν ο κίνδυνος που αντιμετώπισε.

«Ήταν σαν να μην είχα μυαλό εκείνη την ώρα. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι, πάλι καλά, δεν πέθανα και ότι είμαι εδώ. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εκτίμησε πως αν αντί για μοτοσικλέτα οδηγούσε αυτοκίνητο, η σύγκρουση δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί.

«Θα ήταν μετωπική σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος για να πάει ένα αυτοκίνητο. Ειλικρινά, ούτε εγώ ξέρω πώς χώρεσα και δεν χτύπησα στο βυτιοφόρο, έστω και πλαγιομετωπικά», είπε.

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Η κάμερα στο κράνος κατέγραψε την προσπέραση

Ο 25χρονος είχε τοποθετήσει κάμερα στο κράνος του, καθώς δημιουργεί ερασιτεχνικά βίντεο για το YouTube.

«Δεν κυκλοφορώ ποτέ χωρίς κάμερα. Είχα βγει βόλτα με σκοπό να κάνω ένα βίντεο για το κανάλι μου και γι’ αυτό είχα μαζί μου κάμερα και μικρόφωνο», εξήγησε.

Αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το βίντεο, όπως ανέφερε, κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, για να αναδείξει τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης.

Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου.

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Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου

Ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με βάση το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Παράλληλα, βεβαιώνονται οι προβλεπόμενες παραβάσεις του ΚΟΚ.

Στο βίντεο φαίνεται το βαρύ όχημα να κινείται σε στροφή, σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα, και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με τη μοτοσικλέτα.