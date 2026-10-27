Οδηγός των ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα στο Αίγιο - iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό με πρωταγωνίστρια νεαρή επιβάτιδα προέκυψε σε δρομολόγιο των ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με το agriniopress, ο οδηγός του λεωφορείου την ξέχασε σε στάση που έγινε στα ΣΕΑ Αιγίου για τουαλέτα και έφυγε από το σημείο χωρίς εκείνη.

Η κοπέλα ξεκίνησε το ταξίδι της από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στον Κηφισό γύρω στις 13:00, προορισμό το Αγρίνιο, με τη στάση να γίνεται έπειτα από αίτημα άλλης επιβάτιδας που ήθελε να πάει τουαλέτα.

Μέτρησε λάθος τους επιβάτες ο οδηγός και ξέχασε την κοπέλα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το λεωφορείο κατέβηκαν στα ΣΕΑ Αιγίου εννέα επιβάτες, όμως όταν επέστρεψαν ο οδηγός έκανε λάθος στην καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να μην καταλάβει ότι απουσιάζει η νεαρή.

Μόλις η κοπέλα κατάλαβε ότι το λεωφορείο έφυγε χωρίς εκείνη, επικοινώνησε με τα ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και ενημέρωσε για όσα είχαν γίνει.

Η κοπέλα έφυγε με άλλο λεωφορείο -Ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη και θα μεριμνήσει για να πάρει τα πράγματά της

Η λύση δόθηκε με την άφιξη άλλου λεωφορείου, το οποίο εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο από την Αθήνα προς το Αγρίνιο και την παρέλαβε από το σημείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η διοίκηση του ΚΤΕΛ, που διαχειρίστηκε την κατάσταση, με τον οδηγό να έχει απολογηθεί για το λάθος του και να μεριμνεί ώστε τα προσωπικά αντικείμενα της νεαρής να φτάσουν σταθμό του Αγρινίου και να της παραδοθούν, με την άφιξή της.