Πράξη ευαισθησίας από οδηγό στην Κρήτη -Σταμάτησε στη μέση του δρόμου και φρόντισε εξαντλημένο γύπα - iefimerida.gr

Συγκίνηση προκαλεί η κίνηση ενός οδηγού στην Κρήτη που, ενώ κινούνταν στον ΒΟΑΚ, σταμάτησε για να βοηθήσει έναν εξαντλημένο γύπα, που είχε βρεθεί στη μέση του δρόμου.



Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο οδηγός, Θανάσης Γούναρης, το πουλί ήταν ακίνητο στη μέση του οδοστρώματος, στο ύψος του Ρεθύμνου, εξαντλημένο και αποπροσανατολισμένο, ενώ δίπλα του περνούσαν εκατοντάδες αυτοκίνητα και δίτροχα.

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Ο οδηγός σταμάτησε, έβγαλε τον γύπα στην άκρη του δρόμου, του έδωσε νερό και λίγη γατοτροφή τροφή που είχε μαζί του και έμεινε δίπλα του για να προσέχει το πουλί μέχρι να καταφθάσει η δασική υπηρεσία Ρεθύμνου.

«Σταματήσαμε για να σώσουμε μια ζωή»

Αναλυτικά η ανάρτηση του οδηγού:

«ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ

Κινούμενος χθες στον ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο, αντίκρισα ένα όρνιο καταμεσής στον δρόμο. Ένα υπέροχο άγριο πλάσμα, εμφανώς εξαντλημένο, ενώ γύρω του τα αυτοκίνητα περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα.

Σταμάτησα αμέσως. Μαζί με άλλους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο, διακόψαμε για λίγο την κυκλοφορία και, με μεγάλη προσοχή, καταφέραμε να το απομακρύνουμε από το οδόστρωμα πριν συμβεί το χειρότερο.

Είχα μαζί μου μόνο λίγο νερό και λίγη γατοτροφή. Του έβαλα νερό και του έδωσα λίγη τροφή, κυρίως για να παραμείνει στο ασφαλές σημείο και να μην ξαναβγεί στον δρόμο. Και μείναμε εκεί μαζί του, προσπαθώντας να το προστατεύσουμε από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

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Επικοινώνησα αμέσως με την ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα και, κατόπιν της καθοδήγησής τους, κάλεσα τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου.

Η ανταπόκρισή τους ήταν πραγματικά άμεση. Έφτασαν πολύ γρήγορα, παρέλαβαν το όρνιο με ασφάλεια και μας ενημέρωσαν ότι φαίνεται εξαντλημένο και πιθανότατα χρειάζεται ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες. Θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και, όταν είναι έτοιμο, θα απελευθερωθεί ξανά εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη φύση. Ελεύθερο.

Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς το έφερε σε αυτή την κατάσταση. Η ζέστη, η έλλειψη νερού ή τροφής, κάποιος αποπροσανατολισμός ή ακόμη και οι πρόσφατες φωτιές στην περιοχή μπορεί να έχουν παίξει κάποιον ρόλο. Αυτό θα το γνωρίζουν οι ειδικοί.

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Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο:

Να μη χαθεί μια ζωή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που σταμάτησαν και βοήθησαν και ιδιαίτερα στη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου για την εξαιρετικά άμεση ανταπόκριση και την ασφαλή παραλαβή του πουλιού.

Και τελικά ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο:

Για να σωθεί μια ζωή δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι σπουδαίο. Χρειάζεται, μερικές φορές, απλώς να μην την προσπεράσεις».