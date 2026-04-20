Οδηγός κινούνταν ανάποδα για 6,5 χλμ. στην Ιόνια Οδό -Ισχυρίστηκε ότι μπερδεύτηκε [βίντεο] - iefimerida.gr

Οδηγός κινούνταν ανάποδα για 6,5 χλμ. στην Ιόνια Οδό -Ισχυρίστηκε ότι μπερδεύτηκε [βίντεο]

Στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν για 6,5 χιλιόμετρα οδηγός στην Ιόνια Οδό.

Ο οδηγός κατευθυνόταν προς τα Ιωάννινα, όταν, όπως μετέδωσε ο Alpha, άρχισε να κινείται ανάποδα από το 5ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο.

Άλλος οδηγός ενημέρωσε τις αρχές, οι οποίες και διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Όπως είπε ο οδηγός, μπερδεύτηκε.

