 Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή -Γλίτωσε τη μετωπική οδηγός μηχανής, βίντεο-σοκ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή -Γλίτωσε τη μετωπική οδηγός μηχανής, βίντεο-σοκ

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή
Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή / TikTok
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Άγιο είχε οδηγός μηχανής σε επαρχιακό δρόμο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα βυτιοφόρο που πραγματοποιούσε επικίνδυνη προσπέραση, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του οδηγού της μηχανής και το σχετικό βίντεο έχει κάνει τον γύρο των social media.

Στο βίντεο φαίνεται η μηχανή να κινείται κανονικά στον δρόμο, όταν πλησιάζοντας σε στροφή ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι ένα βυτιοφόρο έχει εισέλθει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα.

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Η επικίνδυνη προσπέραση

Ο οδηγός του βυτιοφόρου φαίνεται να επιχειρεί προσπέραση σε σημείο όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω της στροφής.

Για να ολοκληρώσει την προσπέραση, κινείται εντελώς στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα που από την αντίθετη κατεύθυνση πλησιάζει η μηχανή.

Ο οδηγός της μηχανής αντιδρά άμεσα και κάνει ελιγμό για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, βγαίνει εκτός από τη λωρίδα του, με το βυτιοφόρο να περνά ξυστά από δίπλα του, στο αντίθετο ρεύμα.

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«Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να λέει έντρομος ο οδηγός της μηχανής αμέσως μετά την επικίνδυνη προσπέραση.

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