Οδηγός στην Αθήνα παραβιάζει ολόκληρο τον ΚΟΚ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα -Το εξοργιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου - iefimerida.gr

Ένα ακόμη βίντεο επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς έρχεται από την Αττική, με πρωταγωνιστή έναν αναβάτη μοτοσικλέτας, ο οποίος φαίνεται να προχωρά σε ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς και πολλαπλές παραβάσεις της νομοθεσίας.

﻿Η επικίνδυνη οδήγηση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στους ελληνικούς δρόμους, με ορισμένους οδηγούς να αντιμετωπίζουν το δημόσιο οδικό δίκτυο σαν χώρο επίδειξης των δυνατοτήτων τους, αδιαφορώντας για το γεγονός πως μια λανθασμένη κίνηση μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο.

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