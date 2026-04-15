Τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν από άνδρες της Τροχαίας να κάνουν «drift» στον Λυκαβηττό [βίντεο] - iefimerida.gr

Τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν να κάνουν «drift» στον Λυκαβηττό από άνδρες της Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικής βραδινής επιχείρησης για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων.

Ειδικότερα, όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα, όταν οι οδηγοί εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης και επικίνδυνους ελιγμούς στον λόφο του Λυκαβηττού.

Το βίντεο της ΕΛΑΣ με τους οδηγούς που έκαναν drift στον Λυκαβηττό

Βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις του ΚΟΚ -Αφαιρέθηκαν πέντε άδειες οδήγησης

Στην ίδια επιχείρηση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και οδηγών, όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ αυτών ήταν η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.