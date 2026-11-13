Οδηγοί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να κάνουν drift στον λόφο του Λυκαβηττού [βίντεο]

Επικίνδυνους ελιγμούς πλαγιολίσθησης (drift) πραγματοποιούσαν δύο οδηγοί στον Λυκαβηττό, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν από άνδρες της Τροχαίας.

Όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων στον λόφο του Λυκαβηττού, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Δείτε το βίντεο με τους οδηγούς που έκαναν drift στον Λυκαβηττό

Εντοπίστηκαν 30 παραβάσεις

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 30 παραβάσεις.

Από αυτές, επτά αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και τέσσερις την οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση οκτώ αδειών οδήγησης και έξι αδειών κυκλοφορίας.