ΕΦΕΤ: Οδηγίες για ένα ασφαλές, πασχαλινό τραπέζι -Τα SOS για κρέας και αυγά - iefimerida.gr

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για ένα ασφαλές, πασχαλινό τραπέζι -Τα SOS για κρέας και αυγά

Ο ΕΦΕΤ δημοσιεύει οδηγίες για ασφαλή προετοιμασία πασχαλινών γευμάτων, προστασία από βακτήρια και σωστή αποθήκευση τροφίμων.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) δίνει στη δημοσιότητα χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία των πασχαλινών τραπεζιών. Η προσοχή στην καθαριότητα, τη θερμοκρασία και την αποθήκευση των τροφίμων ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τροφιμογενών νοσημάτων και μειώνει τη σπατάλη τροφίμων.

Aσφάλεια στην αγορά τροφίμων και σωστή συντήρηση

Ο ΕΦΕΤ συνιστά να προμηθεύεστε τρόφιμα μόνο από επίσημα και ελεγχόμενα καταστήματα, να προσέχετε την καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού, και να συμβουλεύεστε τις ενδείξεις στις συσκευασίες για ημερομηνία λήξης και συνθήκες αποθήκευσης.

Το κρέας πρέπει να διατηρείται σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες, και τα ωμά τρόφιμα να διαχωρίζονται από τα έτοιμα προς κατανάλωση για την αποφυγή μικροβιακής μόλυνσης.

Πρακτικές συμβουλές για αρνί, κατσίκι και αυγά

Για αρνιά και κατσίκια, επιβεβαιώστε την ύπαρξη σφραγίδας καταλληλότητας και ελέγξτε την προέλευση. Μαγειρεύετε σε σωστές θερμοκρασίες (αρνί ≥63°C, κοκορέτσι ≥71°C) και φυλάσσετε το μαγειρεμένο κρέας στο ψυγείο έως 3-4 ημέρες. Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται δροσερά, να μην πλένονται πριν φύγουν στο ψυγείο, και τα βρασμένα να καταναλώνονται εντός μίας εβδομάδας.

Υγιεινή και πρόληψη τροφιμογενών νοσημάτων

Η σωστή προετοιμασία και το μαγείρεμα των τροφίμων, η χρήση θερμομέτρου για το κρέας, και η ενημέρωση για τροφικές αλλεργίες μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει ότι οι συσκευασίες τροφίμων πρέπει να αναγράφουν τα αλλεργιογόνα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1169/2011, προστατεύοντας τους καταναλωτές κατά την περίοδο των εορτών.

