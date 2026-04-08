«Προσγειωσούλα… αβαβά, ήρθατε ατσαλάκωτοι»: Ξαναχτύπησε ο viral Κρητικός πιλότος της Sky Express, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Για ακόμη μια φορά, ο πιλότος της Sky Express Μανώλης Φουντουλάκης κατάφερε να κλέψει την παράσταση και να γίνει viral, χάρη στο μοναδικό του χιούμορ και τον αυθορμητισμό του.

Ενώ οι περισσότερες ανακοινώσεις εν πτήσει ακολουθούν αυστηρά τυπικά πρότυπα, ο συγκεκριμένος κυβερνήτης αποδεικνύει ότι υπάρχει και… άλλος δρόμος. Με ατάκες που συνδυάζουν ευρηματικότητα και χαλαρή διάθεση, μετατρέπει μια απλή πτήση σε εμπειρία, ενώ το χιούμορ και η πρωτοτυπία του έχουν αγαπηθεί από το επιβατικό κοινό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο βίντεο που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα του TikTok καταγράφει την ανακοίνωσή του αμέσως μετά την προσγείωση και δείχνει άλλη μια φορά γιατί έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη φιγούρα των social media.

«Δεν καταλάβατε αν πετάγατε ή αν προσγειωθήκατε»

Με το γνώριμο ύφος του, ο Κρητικός πιλότος απευθύνθηκε στους επιβάτες λέγοντας:

«Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωσούλα αβαβά. Είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα ή αν προσγειώθηκες στο έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω. Είχατε την ευτυχία και τη χαρά να πετάξετε μαζί μας… Ατσαλάκωτοι ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γέλια και χειροκροτήματα στην καμπίνα

Η αντίδραση των επιβατών ήταν άμεση. Με το που ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση, η καμπίνα του αεροσκάφους γέμισε με γέλια και χειροκροτήματα, με τους επιβάτες να τον... αποθεώνουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Φουντουλάκης γίνεται viral. Οι «εναλλακτικές» ανακοινώσεις του έχουν επανειλημμένα συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι θα ήθελαν να ταξιδέψουν μαζί του, όχι μόνο για τον προορισμό, αλλά και για την… παράσταση.

Σε έναν κλάδο όπου η ακρίβεια και η τυποποίηση είναι απαραίτητες, τέτοιες μικρές δόσεις χιούμορ φαίνεται να κάνουν τη διαφορά, ακόμα και στα 30.000 πόδια.