Αλί Σαμπατζί: Δωρεά 115.000 ευρώ του Τούρκου επιχειρηματία στο νοσοκομείο Λέρου -«Μας σώσατε τις ζωές» - iefimerida.gr

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα το 2023 όταν το σκάφος του έπεσε σε βράχια ανοιχτά της Λέρου, δεν ξεχνά το νοσοκομείο του νησιού.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό τους ο Αλί Σαμπατζί και η σύζυγός του είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λέρου, πριν μεταφερθούν στην πατρίδα τους την Κωνσταντινούπολη. Μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο νοσοκομείο της Λέρου ο Τούρκος επιχειρηματίας χειρουργήθηκε για αφαίρεση σπλήνα. Οι πρώτες ιατρικές παρεμβάσεις από το νοσοκομείο Λέρου στο ζευγάρι αποδείχθηκαν σωτήριες, πριν συνεχίσουν τη θεραπεία τους στην Τουρκία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως αναφέρει σήμερα το sigmalive.com ο Αλί Σαμπαντζί, μαζί με τη σύζυγό του Βουσλάτ Ντογάν Σαμπαντζί, δώρισαν 5,6 εκατομμύρια τουρκικές λίρες –περίπου 115.000 ευρώ– στο Κρατικό Νοσοκομείο Λέρου, όπου είχαν λάβει τις πρώτες κρίσιμες βοήθειες μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστησαν στις 24 Αυγούστου 2023.

«Μας σώσατε τις ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο Σαμπαντζί, ανακοινώνοντας την προσφορά του.

Η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε να αποδεχθεί τη δωρεά, ανακοινώνοντας ότι τα χρήματα θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό του χειρουργείου. Πρόκειται για μια πράξη που δεν έχει μόνο συμβολικό βάρος, αλλά προσθέτει ουσιαστική αξία στις υποδομές ενός νησιωτικού νοσοκομείου με περιορισμένους πόρους.

Οπως αναφέρει το lerosnews.gr ο Τούρκος επιχειρηματίας αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το Νοσοκομείο του νησιού.