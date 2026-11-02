Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής φορά τα γιορτινά του -Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου έλατου - iefimerida.gr

Σε γιορτινούς ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής, καθώς το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη φωταγώγηση του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου έλατου.

To χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους περίπου 15 μέτρων, τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Το άναμμα του δέντρου αποτελεί κάθε χρόνο ένα ξεχωριστό γεγονός για τον παραδοσιακό οικισμό της ορεινής Χαλκιδικής, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Παράλληλα, το επιβλητικό έλατο γίνεται το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, χαρίζοντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο χωριό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει με την ημέρα κατά την οποία ο Ταξιάρχης τιμά τον πολιούχο και προστάτη του, Αρχάγγελο Μιχαήλ, δίνοντας ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στη γιορτή.

Γνωρίστε τον Ταξιάρχη μέσα από ένα ξεχωριστό εναέριο ταξίδι

Με αφορμή τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου έλατου, το Skylandgreece προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τον όμορφο ορεινό οικισμό μέσα από το βίντεο:

«Ταξιάρχης Χαλκιδικής: Το χωριό των χριστουγεννιάτικων ελάτων»

Ένα εναέριο ταξίδι πάνω από έναν τόπο που έχει συνδέσει την ταυτότητά του με τα χριστουγεννιάτικα έλατα και αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Χαλκιδικής.