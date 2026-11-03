Ο Τασούλας στην πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία του νεόδμητου ΙΝ Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου στη Νέα Ιωνία - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία του νεόδμητου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, στο Ιωνικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας.

Αφορμή ήταν η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου, που τελέστηκε προεξάρχοντος του μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ.

«Το φως που μπαίνει από παντού μάς κάνει να νιώθουμε μια ανάταση»

Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την περιοχή. Σήμερα όχι μόνο ο Νεομάρτυς Γεώργιος ο Νεαπολίτης επανέκαμψε επιτέλους στον χώρο στον οποίο ανήκει και στον χώρο όπου μνημονεύεται και προσκυνείται, αλλά σήμερα λάμπει στην ευρύτερη περιοχή το Ιωνικό Κέντρο, ένα δημιούργημα όχι μόνο της φιλοκαλίας αλλά και της ευεργεσίας, της φιλογένειας ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας, η οποία στέκεται πάντα δίπλα στην πατρίδα και την Εκκλησία».

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Απευθυνόμενος στους αρχιερείς, σημείωσε: «Κάνατε σημαντικό έργο. Αυτός ο ναός χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί. Σήμερα ακτινοβολεί. Το φως που μπαίνει από παντού μάς κάνει να νιώθουμε μια ανάταση, γιατί εδώ, υπό τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου, του επιχωρίου πατρός σας, δημιουργήσατε κάτι θαυμάσιο».

«Δημιουργήσατε ένα κέντρο το οποίο αποτελεί θρησκευτική, πολιτιστική και εθνική παρακαταθήκη, αλλά πάνω απ' όλα παρακαταθήκη μνήμης. Μνήμη, η οποία σχετίζεται με την ταυτότητα και τις δοκιμασίες του μικρασιατικού Ελληνισμού, αλλά και με το νέο ρίζωμα αυτού του πολύτιμου κομματιού του Ελληνισμού, που ξεριζώθηκε από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τους διωγμούς. Ρίζωσε εδώ, σε αυτήν την περιοχή, πρόκοψε και με τη δική του προκοπή αναβάθμισε τον τόπο», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παρουσία του Κ. Τασούλα τελέστηκε η πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία του νεόδμητου ΙΝ Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, στο Ιωνικό Κέντρο της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας

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Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε: «Όλα αυτά, όμως, δεν μπορούν να μείνουν λησμονημένα και αμάρτυρα. Πρέπει να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Και αυτό το λαμπρό σημείο αναφοράς σήμερα ουσιαστικά ξεκινά τη ζωή του. Επανασυνδέεται η περιοχή με το χθες. Η θύμηση των περιπετειών και των δοκιμασιών του χθες δίνει δύναμη για την αντιμετώπιση του παρόντος, αλλά κυρίως για την υπέρβαση των δυσκολιών και το χτίσιμο ενός καλύτερου αύριο με προοπτική».

«Το Ιωνικό Κέντρο δεν είναι μόνο θεματοφύλακας μνήμης. Είναι και εφαλτήριο προοπτικής για τη νεολαία, για όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό, πιστεύουν στη δύναμη του Αγίου Γεωργίου και πιστεύουν πως ό,τι έγινε εδώ, ό,τι ρίζωσε εδώ, ό,τι πρόκοψε εδώ, θα συνεχίσει απρόσκοπτα αυτήν την πορεία υπό τη σκέπη της Εκκλησίας, υπό τις ευλογίες του Θεού και υπό τη μέριμνα της Πολιτείας. Αυτό θα συνεχιστεί χάρη στη φιλογένεια σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο κύριος Μαρτίνος και η σύζυγός του, καθώς και η οικογένειά τους, οι οποίοι στέκονται πάντοτε δίπλα σε τέτοιους υψηλούς σκοπούς και τους υπηρετούν έμπρακτα. Σήμερα, ολόκληρη η περιοχή τούς χαίρεται», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας.

Τέλος, ευχαρίστησε για την τιμή και τόνισε: «Την εκλαμβάνω πρωτίστως ως τιμή προς τον θεσμό. Επιτρέψτε μου, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, αναδρομικά, προς όλους εκείνους τους χειμαζόμενους και καθημαγμένους πρόσφυγες που ήρθαν σε αυτήν τη μικρή γωνιά της γης, έπλασαν τον μύθο της ζωής τους "κεχαρισμένα τοις θεοίς" και σήμερα θα νιώθουν ότι δικαιώνονται οι αγώνες τους, δικαιώνονται οι προσδοκίες τους και δικαιώνεται το νέο ρίζωμά τους. Ποτέ, όμως, δεν ξεχνάμε τις παλιές μας πατρίδες: Την Ιωνία, την Καππαδοκία, την Ανατολική Ρωμυλία, την Κωνσταντινούπολη. Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, εκεί θριαμβεύσαμε και μεταφέραμε αυτόν τον θρίαμβο στην καρδιά του ελληνικού κορμού».

ΑΠΕ-ΜΠΕ