 Ο Σταύρος Θεοδωράκης με την πρωινή ψαριά: «Η ομορφιά του απέριττου» [εικόνα] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σταύρος Θεοδωράκης με την πρωινή ψαριά: «Η ομορφιά του απέριττου» [εικόνα]

Πρωϊνή ψαριά
Πρωινή ψαριά / instagram stavrostheodorakis
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Στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας ξεκουράζεται ο Σταύρος Θεοδωράκης, απ' όπου και έκανε μια ανάρτηση με τον Τζίμη του «Φάρου», τον ψαρά της περιοχής.

Στην πρωινή ψαριά ο Σταύρος Θεοδωράκης

Με το μαγιό του και ψάρια που μόλις βγήκαν από το νερό, ο Σταύρος Θεοδωράκης φωτογραφίζεται στη θάλασσα με φόντο τον Κάλαμο, ένα μικρό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη δυτική ακτή της Αιτωλοακαρνανίας.

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Ο Σταύρος Θεοδωράκης κάνει τις διακοπές του πριν επανέλθει με τους «Πρωταγωνιστές» από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πρωινή ψαριά
Πρωινή ψαριά

«Η ποίηση της άλλης Ελλάδας»

Γράφει από τις διακοπές του ο Σταύρος Θεοδωράκης. «Με τον Τζίμη του "Φάρου" και την πρωινή ψαριά του. Δυο-τρία σαργουδάκια και καμιά δεκαριά μπαρμπουνάκια. "Τόσα δίνει πια η θάλασσα", θα μου πει με έναν τόνο μελαγχολίας. Και πίσω μας, το νησί-αίνιγμα του Ιονίου. Ο Κάλαμος.
Μια κορφή σκεπασμένη από πυκνό δάσος. Με τα πεύκα να λούζονται στα αλμυρά νερά.

Σαν μόλις να χτύπησε την τρίαινα ο Ποσειδώνας και το νησί να αναδύθηκε από τα έγκατα της θάλασσας. Η ομορφιά του απέριττου. Η ποίηση της άλλης Ελλάδας».

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Η ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη

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