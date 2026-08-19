Ο Σταύρος Θεοδωράκης με την πρωινή ψαριά: «Η ομορφιά του απέριττου» [εικόνα] - iefimerida.gr

Στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας ξεκουράζεται ο Σταύρος Θεοδωράκης, απ' όπου και έκανε μια ανάρτηση με τον Τζίμη του «Φάρου», τον ψαρά της περιοχής.
Στην πρωινή ψαριά ο Σταύρος Θεοδωράκης
Με το μαγιό του και ψάρια που μόλις βγήκαν από το νερό, ο Σταύρος Θεοδωράκης φωτογραφίζεται στη θάλασσα με φόντο τον Κάλαμο, ένα μικρό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη δυτική ακτή της Αιτωλοακαρνανίας.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης κάνει τις διακοπές του πριν επανέλθει με τους «Πρωταγωνιστές» από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
«Η ποίηση της άλλης Ελλάδας»
Γράφει από τις διακοπές του ο Σταύρος Θεοδωράκης. «Με τον Τζίμη του "Φάρου" και την πρωινή ψαριά του. Δυο-τρία σαργουδάκια και καμιά δεκαριά μπαρμπουνάκια. "Τόσα δίνει πια η θάλασσα", θα μου πει με έναν τόνο μελαγχολίας. Και πίσω μας, το νησί-αίνιγμα του Ιονίου. Ο Κάλαμος.
Μια κορφή σκεπασμένη από πυκνό δάσος. Με τα πεύκα να λούζονται στα αλμυρά νερά.
Σαν μόλις να χτύπησε την τρίαινα ο Ποσειδώνας και το νησί να αναδύθηκε από τα έγκατα της θάλασσας. Η ομορφιά του απέριττου. Η ποίηση της άλλης Ελλάδας».
Η ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη