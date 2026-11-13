 Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Αθλητισμού -Δεν έγινε δεκτή από τον Γιάννη Βρούτση
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Αθλητισμού -Δεν έγινε δεκτή από τον Γιάννη Βρούτση

Κώστας Ευθυμιάδης
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
Ο Πύρρος Δήμας
Ο Πύρρος Δήμας / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού συμβούλου του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού υπέβαλε χθες ο Πύρρος Δήμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, με αφορμή την υπόθεση του αδελφού του, Οδυσσέα, ο κορυφαίος ολυμπιονίκης πήγε στο υπουργείο Αθλητισμού και υπέβαλε την παραίτησή του στον αναπληρωτή υπουργό, Γιάννη Βρούτση.

Ωστόσο, η παραίτηση του Πύρρου Δήμα δεν έγινε δεκτή, καθώς το όνομά του δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ την ίδια ώρα εκτιμήθηκε και η στάση του, αλλά και η αντίδρασή του, που ήταν άμεση.

Ο αδελφός του συνελήφθη χθες μετά από έρευνα της αστυνομίας και ήδη έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ' επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους (κακούργημα), καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

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