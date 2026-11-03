 Ο Προαστιακός της Αθήνας αλλάζει -Σε ποια περιοχή ετοιμάζεται ο νέος σταθμός - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Προαστιακός της Αθήνας αλλάζει -Σε ποια περιοχή ετοιμάζεται ο νέος σταθμός

Προαστιακός
Ένας νέος σταθμός θα κατασκευαστεί για τον Προαστιακό
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι μετακινήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των κινήσεων που γίνονται από την Πολιτεία, με σημαντικές εξελίξεις να αφορούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα σταθερής τροχιάς.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μαζικής μεταφοράς εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Πολιτείας, με μια σειρά παρεμβάσεων να δρομολογούνται με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επιβάτες.

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