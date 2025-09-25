Ο προαστιακός σιδηρόδρομος φτάνει στη Θεσσαλονίκη -Πού θα κατασκευαστούν οι νέοι σταθμοί - iefimerida.gr

Τον δικό της προαστιακό σιδηρόδρομο πρόκειται να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη, με επτά σταθμούς και δύο γραμμές που θα καλύπτουν το δυτικό τμήμα της πόλης.

Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνουν την έναρξη του έργου ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027.﻿

