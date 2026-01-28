Συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Τούμπα: «Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων» - iefimerida.gr

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε απόψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ και προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε νωρίς το βράδυ το γήπεδο της Τούμπας, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και ανάβοντας ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων. Τον συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε ότι σε τέτοιες στιγμές τα λόγια δεν μπορούν να απαλύνουν τον ανείπωτο πόνο.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας» σημείωσε, αναφερόμενος στο στάδιο του ΠΑΟΚ﻿.

Φωτογραφία: INTIME

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους επτά νεαρούς φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, ενώ ακολουθούσαν την αγαπημένη τους ομάδα.

«Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη. Εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους, βυθίζοντας στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συγγενείς και τους φίλους τους, όλη την Ελλάδα», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο κ. Βαρθολομαίος.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, μετά τη λειτουργία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών, θα τελεστεί τρισάγιο για τα επτά παλικάρια και για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μητροπολίτης Φιλόθεος βρέθηκε στην Τούμπα για επιμνημόσυνη δέηση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων.

«Προσευχόμαστε στο Θεό ώστε να τους χαρίσει τη ζωή της Βασιλείας Του. Τα τραγικά γεγονότα συμβαίνουν πάντοτε στη ζωή μας, αλλά ως Χριστιανοί καλούμαστε να τα αντιμετωπίζουμε μέσα από τον καθημερινό μας αγώνα», τόνισε ο Μητροπολίτης.