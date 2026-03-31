Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πήγε γήπεδο στο Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την καθαρή επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και την ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, πήγε στο γήπεδο.

Γνωστός φίλαθλος της ομάδας του Παναθηναϊκού ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει το μπασκετικό ντέρμπι των αιωνίων στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κέρδισε στο ΠΑΣΟΚ, έχασε στο μπάσκετ

Ωστόσο οι «πράσινοι» δεν έκαναν το χατίρι στον Νίκο Ανδρουλάκη ώστε να πανηγυρίσει μία ακόμη νίκη, αφού μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι με ένταση και τις αποβολές των Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια, η ομάδα του Ολυμπιακού κέρδισε με 94-101 τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Στην παρέα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ήταν ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του OPEN, Γιάννης Κολοκυθάς, επίσης γνωστός για τα παναθηναϊκάτου αισθήματα.

Εικόνες από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο γήπεδο