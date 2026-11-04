Αυτός θα είναι ο πιο όμορφος ποδηλατόδρομος της Ελλάδας -Σε ποια περιοχή θα κατασκευαστεί, τι μήκος θα έχει - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου στην Ποσειδωνία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάπλασης που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει το παραλιακό μέτωπο μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου.

Ανάμεσα στις διάφορες σημαντικές παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας και έχουν σαφώς ως στόχο τους τη βελτίωση του δημόσιου χώρου και τη δημιουργία περισσότερων υποδομών για ήπιες μετακινήσεις, αναμφίβολα ξεχωρίζει αυτή στην περιοχή της Κορίνθου, η οποία ετοιμάζεται να αποκτήσει έναν νέο ποδηλατοδρόμο, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναμόρφωση της περιοχής.﻿

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