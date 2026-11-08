Ένας από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Ευρώπης κατασκευάζεται στην Αθήνα -Ποια περιοχή θα μεταμορφώσει - iefimerida.gr

Ένας νέος πεζόδρομος μήκους 2,7 χιλιομέτρων στην Αθήνα αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής.

Ο πεζόδρομος που ετοιμάζεται αυτή την περίοδο στον Άλιμο, στο πλαίσιο του The Ellinikon και ειδικότερα του Ellinikon Park θα έχει μήκος περίπου 2,7 χιλιομέτρων και πλάτος έως και 50 μέτρα, που σημαίνει ότι με την ολοκλήρωσή του θα είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος σε όλη την πόλη.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr