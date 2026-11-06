Αυτή είναι η νέα μεγάλη λεωφόρος της Αθήνας -Σε ποια περιοχή κατασκευάζεται, ποιους δρόμους θα ενώσει - iefimerida.gr

Σημαντικά έργα υποδομών προχωρούν στην Αθήνα, με ορισμένα από τα πλέον εντυπωσιακά να βρίσκονται σε εξέλιξη σε μια περιοχή που τελευταία εξελίσσεται σε σημαντικό πόλο επενδύσεων.﻿

Στο πλαίσιο του πλάνου της συνολικής αναβάθμισης στο οποίο προχωράει τον τελευταίο καιρό η πόλη της Αθήνας, ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται πως έχουν αποκτήσει οι οδικές παρεμβάσεις, οι οποίες φιλοδοξούν να περιορίσουν την υφιστάμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση και να προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους οδηγούς.

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