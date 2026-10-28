«Με τον Άγγελο είμαι ρε, μεγάλη δύναμη»: Ο «Mr Χωριάτικο» έστελνε «φύλακες» από τα clubs σε δημοπρασίες -Αποκαλυπτικοί διάλογοι - iefimerida.gr

Δύο από τα έξι άτομα που παραστάθηκαν στη δημοπρασία τον Ιούλιο του 2023 για σημεία «φιλέτα» στη παραλία μπροστά από το καζίνο στη Ρόδο που «χτυπούσε» ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικο», σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν ανάμεσα στους «φύλακες» όπως αποκαλούνταν τα άτομα που τοποθετούνταν σε clubs, μπουζουκτσίδικα και στριπτιτζάδικα, έτσι ώστε να διεκπεραιώνουν τυχόν «προβλήματα».

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Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί και σχετική δικογραφία.

Πρόκειται για τον επονομαζόμενο «Ιρανό» λόγω της καταγωγής του και ακόμα έναν «φουσκωτό».

Και οι δύο είχαν την ιδιότητα του θυρωρού- φύλακα, στην εταιρεία που αναδείχτηκε πλειοδότρια.

Σημειώνεται πως στην εν λόγω δημοπρασία συμμετείχε και ακόμα ένα άτομο με το προσωνύμιο «Σάκης» που θεωρείται ένα από τα εναπομείναντα μέλη της Greek mafia και περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του Άγγελου Γιαννακόπουλου και είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Η δράση τους

Είναι χαρακτηριστικό πως σε strip club στη Συγγρού, που είναι γνωστό συνθηματικά ως «alca», ο «Ιρανός» τον Μάιο του 2024, μαζί με έναν συνεργό του χτύπησαν πελάτες μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν με υπάλληλο του καταστήματος για τον λογαριασμό.

Ο «Ιρανός», στις 13 Μαρτίου του 2023, μαζί με άλλα άτομα ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό ενός club ως «ασφάλεια», προσέγγισαν θαμώνες για να τους βγάλουν έξω. Οι θαμώνες προέβαλαν αντίσταση και τότε άρχισε η ομάδα του «Ιρανού» να τους χτυπάνε ενώ ο ίδιος φόρεσε και γάντια μοτοσικλετιστή για να είναι πιο…σκληρά τα χτυπήματα.

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Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, από τα στοιχεία που εντόπισαν τα στελέχη του ελληνικού FBI, βρίσκεται πίσω από τουλάχιστον 4 νυχτερινά κέντρα δύο στη Λεωφόρο Συγγρού, ένα στην Μιχαλακοπούλου και ένα στη Μύκονο.

Οι συνομιλίες που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι αποκαλυπτικές.

Στις 8 Φεβρουαρίου έχει καταγραφεί συνομιλία 62χρονου συλληφθέντα ο οποίος φέρεται να ανήκε στο στενό πυρήνα της οργάνωσης με καθημερινή σχεδόν παρουσία στο «κεντρικό γραφείο» της λεωφόρου Κηφισού, με 85χρονο. Σε αυτή προκύπτει κατά τους αστυνομικούς η άμεση σύνδεση του με τον Γιαννακόπουλο, τον οποίο προσδιόρισε πρόσωπο με μεγάλη δύναμη, λέγοντας: «Με τον Άγγελο είμαι ρε (…) Γιαννακόπουλο. Δύναμη μεγάλη. Έχουμε γίνει πολύ δυνατοί».

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Ο «Λαγός» και τα φιλοδωρήματα

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από τηλεφωνική επικοινωνία τον Μάιο του 2026, μεταξύ 47χρονου το όνομα του οποίο περιλαμβάνεται στην ογκώδη δικογραφία και φέρεται ως υπεύθυνος του «alca» με 69χρονο συλληφθέντα με το προσωνύμιο «Λαγός» που είχε άμεση εμπλοκή στη λειτουργία του εν λόγω καταστήματος.

Ο «Λαγός» φέρεται να σχετιζόταν με την είσπραξη χρημάτων από πελάτες, την επικοινωνία με οδηγούς ταξί έτσι ώστε να προσελκύουν και να μεταφέρουν πελάτες κυρίως τουρίστες – στους συγκεκριμένους οδηγούς ταξί μάλιστα φέρονται να έδιναν ποσοστά -ενώ φέρεται να προέβαινε και στην υπεξαίρεση τραπεζικών καρτών και πιν πελατών προχωρώντας στη συνέχεια στην ανάληψη χρημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται μάλιστα να εξανάγκαζε τους πελάτες να του δίνουν οι ίδιοι τις κάρτες τους.

Κατά την διάρκεια συνομιλίας ο «Λαγός» φέρεται να αναφέρθηκε στα χρήματα που είχε κανονίσει με τον Γιαννακόπουλο να παίρνει.

«Λαγός» : «Εγώ όταν ήρθα πριν δέκα χρόνια στον Άγγελο και έκανα συμφωνία, ε του είπα, μου λέει θα παίρνεις αυτά, αυτά και αυτά και μετά μου τα άλλαξε η κυρία Ντίνα (…). Να ξέρεις, εγώ στο λέω ξεκάθαρα ,είναι εις γνώσιν του μεγάλου».

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Όταν ο 47χρονος ανέλαβε καθήκοντα υπευθύνου μετά και τον θάνατο της μέχρι τότε υπεύθυνης γνωστή ως «Ντίνα», φέρεται να ανέλαβε όλες τις αρμοδιότητες της.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που είχε με τον «Λαγό» για τα φιλοδωρήματα των πελατών» .