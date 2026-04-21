Ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ευρώπης κατασκευάζεται στην Ελλάδα -Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο - iefimerida.gr

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα επισκέφθηκε ο Χρίστος Δήμας, σημειώνοντας ότι οι εργασίες βρίσκονται σε καλή τροχιά.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέφθηκε τα εργοτάξια κατασκευής στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο οδικό δίκτυο της χώρας. Θυμίζουμε ότι ο ΒΟΑΚ είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

