Ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ευρώπης κατασκευάζεται στην Ελλάδα -Τι μήκος έχει, ποιες περιοχές θα ενώσει - iefimerida.gr

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κρήτης πραγματοποιήθηκε με την παράδοση του πρώτου τμήματος του νέου ΒΟΑΚ, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου.

Στην κυκλοφορία παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας. Πρόκειται για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, το οποίο παραδόθηκε μόλις χθες (29/10), παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr