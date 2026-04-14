Ο Μάκαριος Λαζαρίδης έδειξε στον «αέρα» το πτυχίο του: «Αυτό εδώ είναι, αποφοίτησα το 1992» [βίντεο] - iefimerida.gr

Το πτυχίο του έδειξε on air, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open, ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί.

«Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα Πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία» ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο κολέγιο of the Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου, είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λαζαρίδης: Ο διορισμός είναι νόμιμος

«Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν 40 χρόνια», είπε.

«Το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει πτυχίο, μόνο οι γενικοί γραμματείς απαιτούν πτυχίο και έχουμε παραδείγματα γ.γ. που ανακοινώθηκαν και επειδή δεν είχαν πτυχίο έγιναν υφυπουργοί» ανέφερε.



Σχετικά με τον διορισμό του ειδικού επιστήμονα το 2007 και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε: «Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρότι δεν ήταν αναγνωρισμένο», και εξήγησε τι ίσχυε για τους μετακλητούς.



«Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190 του 1994 υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους, όπως ειδικός σύμβουλος. Ο διορισμός είναι νόμιμος», πρόσθεσε.

Βίντεο: Ο Μακάριος Λαζαρίδης δείχνει το πτυχίο του

Ο κ. Λαζαρίδης μίλησε και για τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος εκείνη την περίοδο, αναφέροντας ότι διέθετε περισσότερα από ένα κτίρια.



Όπως δήλωσε, πρόσφατα επισκέφθηκε τη λεωφόρο Αμαλίας μαζί με τις κόρες του για να φωτογραφήσει ένα από αυτά. Πρόσθεσε, δε, ότι άλλα κτίρια που χρησιμοποιούνταν τότε στεγάζουν σήμερα νηπιαγωγείο και ναυτιλιακή εταιρεία, παρουσιάζοντας και σχετικές εικόνες.

Ο κ. Λαζαρίδης, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.