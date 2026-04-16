Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Ισχυροί βοριάδες, πέφτει η θερμοκρασία -Η πρόγνωση Καντερέ στο iefimerida - iefimerida.gr

Βοριάδες, βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες σημειώνει ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές στο iefimerida.gr.

Το χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ όσον αφορά στην αφρικανική σκόνη ﻿θα υπάρξει μεταφορά, αλλά θα είναι εξασθενημένη.

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Νίκος Καντερές, σε πρόγνωση που παραχώρησε στο iefimerida.gr, ανέφερε πως ισχυροί βοριάδες θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού του Νίκου Καντερέ στο iefimerida.gr

«Ύστερα από τις γενικά υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε χθες, τους νοτιάδες, το θέμα της σκόνης, μάλιστα σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης ο υδράργυρος έφτασε τους 26 βαθμούς, ενώ στο λεκανοπέδιο της Αθήνας τους 20 με 21 βαθμούς, το σκηνικό θα αλλάξει.

Από σήμερα μπήκαν οι βοριάδες, καθώς αυτό το χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει τη χώρα μας έχει περάσει νότια της Κρήτης και σε συνδυασμό με τις υψηλές πιέσεις από τα βαλκάνια δίνει τους βοριάδες με 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου. Όσον αφορά τη σκόνη δεν θα σημειωθεί κάτι αξιόλογο, μπορεί να υπάρξει μεταφορά από την Αφρική όπως έχουμε αναφέρει, αλλά θα είναι εξασθενημένη.

Παρασκευή

»Το χαμηλό αυτό καθώς περνάει από τα νότια θα δώσει στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει (συγκριτικά με τις υψηλές που σημειώθηκαν) κατά 2 με 3 βαθμούς τουλάχιστον, θα διατηρήσει το σχετικά δροσερό καιρό διότι οι βοριάδες θα συνεχίσουν να έχουν ένταση 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ειδικά στις ανατολικές και νότιες περιοχές η ψύχρα θα είναι εμφανής.

Σαββατοκύριακο

»Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί κάπως, με ηλιοφάνεια, αλλά την Κυριακή θα είναι ακόμα καλύτερος, διότι και τα μποφόρ θα πέσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει. Μάλιστα, Δευτέρα και Τρίτη προβλέπεται μία άνοδος της θερμοκρασίας πολύ σημαντική. Ωστόσο, από πλευράς βροχών την Τρίτη θα έχουμε κάποιες, όπου κυρίως θα επηρεάσουν τη βόρεια Ελλάδα, με τον καιρό όμως να βελτιώνεται την Τετάρτη. Την Παρασκευή περιμένουμε νέο σύστημα, όπου θα επηρεάσει και την Αττική και θα δώσει αρκετά φαινόμενα».