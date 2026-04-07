Ο χάρτης των πλειστηριασμών στην Αττική: Πώς διαφοροποιούνται οι ζώνες﻿ -Τα χαρακτηριστικά των κατοικιών - iefimerida.gr

Η εικόνα των πλειστηριασμών για το 2026 επιβεβαιώνει ότι η αγορά δεν αλλάζει δραστικά ως προς τον όγκο, αλλά μετασχηματίζεται ποιοτικά.

Σύμφωνα με έρευνα του “Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E Real Estates‘‘ δραστηριότητα παραμένει υψηλή, με εκατοντάδες ακίνητα να αναρτώνται συστηματικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πλειστηριασμοί αποτελούν πλέον έναν μόνιμο μηχανισμό αναδιάρθρωσης της ελληνικής κτηματαγοράς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο όγκος των πλειστηριασμών στην Αττική

Η Αττική παραμένει το επίκεντρο των πλειστηριασμών, συγκεντρώνοντας πάνω από το 60% του συνόλου πανελλαδικά. Το 2025 καταγράφηκε μία από τις εντονότερες χρονιές, με εκτιμώμενους πλειστηριασμούς κατοικιών 16.679 με περίπου 5.000 κατοικίες να αλλάζουν χέρια.

Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο όγκος. Είναι η γεωγραφική κατανομή. Οι πλειστηριασμοί στην Αττική αποτυπώνουν με σαφήνεια τη «γεωγραφία της οικονομικής πίεσης», δηλαδή πού συγκεντρώνονται τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τα μεγαλύτερα βάρη δανεισμού.

Κατανομή πλειστηριασμών ανά γεωγραφική ζώνη στην Αττική﻿

Πηγή/Επεξεργασία: e-auction/Πανελλαδικό Δίκτυο E-RealEstates

Πώς διαφοροποιούνται οι ζώνες

Κέντρο & Δυτικά → κοινωνική πίεση

Πειραιάς → πίεση + επενδυτική κινητικότητα

Νότια → μεσαία τάξη σε μετάβαση

Βόρεια → υψηλότερη αξία, χαμηλότερη απορρόφηση

Ανατολικά → νέα ανάπτυξη που τώρα δοκιμάζεται

Η γεωγραφία των πλειστηριασμών

Δήμος Αθηναίων

Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση, που φτάνει το 30% έως 35% του συνόλου στο Νομό Αττικής. Περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Πατήσια, τα Σεπόλια, ο Κολωνός και οι Αμπελόκηποι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των πλειστηριασμών, κυρίως λόγω της υψηλής πυκνότητας παλαιών πολυκατοικιών και της μεγάλης συγκέντρωσης μικροϊδιοκτητών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές είναι κατά κύριο λόγο διαμερίσματα 50 έως 100 τ.μ., ηλικίας 30 έως 50 ετών, με αυξημένες ανάγκες ανακαίνισης. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε παλαιό οικιστικό απόθεμα χαμηλής αξίας.

Χαρακτηριστικά:

50-100 τ.μ.

30-50 έτη

ανάγκη ανακαίνισης

Δυτικά προάστια

Αμέσως μετά ακολουθούν τα Δυτικά Προάστια, τα οποία συγκεντρώνουν περίπου 25% έως 30% του συνόλου των πλειστηριασμών στο Νομό Αττικής. Περιοχές όπως το Περιστέρι, το Αιγάλεω, το Ίλιον και η Αγία Βαρβάρα αποτελούν τη βασική «ζώνη πίεσης». Εδώ κυριαρχούν κατοικίες χαμηλότερης αξίας, μεσαίου μεγέθους και παλαιάς κατασκευής, ενώ η υψηλή συγκέντρωση δανείων και η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικά:

χαμηλής αξίας

60-100 τ.μ.

παλαιά ακίνητα

Είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη κοινωνική πίεση.

Πειραιάς και περιμετρικοί δήμοι

Η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά καταγράφει επίσης σημαντική συμμετοχή, της τάξης του 10% έως 15% του συνόλου των πλειστηριασμών στον Νομό Αττικής. Πρόκειται κυρίως για μικρά διαμερίσματα παλαιάς κατασκευής, τα οποία προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνουν την έντονη πίεση στα εισοδήματα των τοπικών νοικοκυριών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικά:

μικρά διαμερίσματα (50-80 τ.μ.)

παλαιότητα 30-50 έτη

έντονη ανάγκη ανακαίνισης

χαμηλή έως μεσαία αξία

Ιδιαιτερότητα:

υψηλή παρουσία επενδυτών

ακίνητα με στόχευση ενοικίασης

αυξημένη κινητικότητα αγοράς

Ο Πειραιάς αποτελεί μείγμα κοινωνικής πίεσης και επενδυτικής ευκαιρίας.

Νότια Προάστια

Στα Νότια Προάστια, όπου καταγράφεται περίπου το 15% έως 20% των πλειστηριασμών του συνόλου στο Νομό Αττικής. Περιοχές όπως η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο χαρακτηρίζονται από μεσαίας αξίας κατοικίες, υψηλή εμπορικότητα και σημαντική συμμετοχή της μεσαίας τάξης. Η παρουσία πλειστηριασμών εδώ αποτυπώνει τη σταδιακή πίεση στα μεσαία εισοδήματα.

Χαρακτηριστικά:

70-110 τ.μ.

μεσαία αξία

υψηλή εμπορικότητα

Βόρεια Προάστια

Αντίθετα, στα Βόρεια Προάστια, όπου το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 8% και 12% του συνόλου των πλειστηριασμών στην Αττική. Οι πλειστηριασμοί είναι λιγότεροι αλλά αφορούν ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας και υψηλότερης αξίας. Περιοχές όπως το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά εμφανίζουν μεγαλύτερα και ποιοτικότερα ακίνητα, τα οποία όμως συχνά παρουσιάζουν δυσκολία απορρόφησης λόγω υψηλού κόστους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικά:

80-150 τ.μ.

υψηλότερη ποιότητα

υψηλότερες τιμές

Ανατολικά Προάστια

Η Ανατολική Αττική αναδεικνύεται ως μια αναδυόμενη ζώνη, με συμμετοχή 5% έως 10% του συνόλου των πλειστηριασμών στην Αττική. Περιοχές όπως τα Σπάτα, η Παιανία και το Κορωπί εμφανίζουν νεότερο οικιστικό απόθεμα και αυξανόμενη δραστηριότητα, κυρίως λόγω της οικιστικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικά :

νεότερες κατοικίες (μετά το 2000)

μεγαλύτερες επιφάνειες (80-130 τ.μ.)

οικογενειακές κατοικίες

υψηλότερα δάνεια ανά ακίνητο

Γιατί αυξάνονται οι πλειστηριασμοί:

έντονη δόμηση προηγούμενων ετών

αυξημένος τραπεζικός δανεισμός

μετακίνηση πληθυσμού εκτός κέντρου

Η περιοχή εμφανίζει δομική αύξηση πλειστηριασμών, όχι μόνο συγκυριακή.

Τα χαρακτηριστικά των κατοικιών: Μικρές, παλαιές και χαμηλής αξίας

Η ποιοτική ανάλυση των πλειστηριασμών δείχνει μια ξεκάθαρη εικόνα. Η μεγάλη πλειονότητα των ακινήτων αφορά κατοικίες χαμηλής και μεσαίας αξίας, σε ποσοστό που φτάνει το 66% έως 70%. Περίπου το 55% αφορά ακίνητα επιφάνειας 51 έως 110 τ.μ., ενώ πάνω από το 70% είναι παλαιάς κατασκευής.

Κυριαρχούν τα διαμερίσματα, οι μικρές οικογενειακές κατοικίες και τα ακίνητα που απαιτούν ανακαίνιση. Αντίθετα, τα ακίνητα υψηλής αξίας εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας και μεγαλύτερους χρόνους απορρόφησης.