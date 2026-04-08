Ο Χάρης Δούκας ξεναγεί το iefimerida στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας -«Θα περνούν πεζοί αλλά και αυτοκίνητα» - iefimerida.gr

Και αυτοκίνητα θα περνούν από τη Βασιλίσσης Όλγας λέει ο Χάρης Δούκας στο iefimerida, παρουσιάζοντας το νέο στολίδι της πόλης.

Ο δρόμος, που ήταν κλειστός από το 2020 και βρέθηκε ποικιλοτρόπως και πολλές φορές στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, δίνεται στην κυκλοφορία, έχοντας υποστεί πλήρη ανάπλαση.

Ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη, μια καλαίσθητη λεωφόρος, με όμορφα λουλούδια, η οποία, όπως εξηγεί ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ανήκει στους Αθηναίους, στους πεζούς αλλά και σε όσους θα τη διασχίζουν με τα μέσα μεταφοράς που θα περνούν από τα δύο ρεύματα και τα αυτοκίνητα σε συγκεκριμένα τμήματα.

Ένας πολυτροπικός δρόμος

Μιλώντας στο iefimerida, ο Χάρης Δούκας ανέφερε:

«Το 2020 έκλεισε ο δρόμος, το 2023 στα μισά άρχισε να υλοποιείται, ουσιαστικά το 2024 ξεκίνησε η ανάπλαση με μεγάλη ταχύτητα και αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μεγάλη ταχύτητα. Δεν είναι πεζόδρομος, είναι πολυτροπικός δρόμος, έχει ένα καταπληκτικό πεζοδρόμιο και από τις δύο πλευρές, από την αριστερά πλευρά ενώνεται και με το Ζάππειο, έχει όμως και δύο λωρίδες για μέσα μεταφοράς, τραμ, ηλεκτρικά λεωφορεία, πεζούς, ποδήλατα και αμάξια».

Περνούν αμάξια από τη Βασιλίσσης Όλγας;

Όσο για το ερώτημα αν από τον πιο πολυσυζητημένο δρόμο της πόλης θα περνούν αυτοκίνητα ή όχι, ο Χάρης Δούκας σημείωσε:

«Τα αυτοκίνητα δεν σταμάτησαν ποτέ να περνούν από αυτό εδώ το ρεύμα και να πηγαίνουν στον Όμιλο Αντισφαίρισης, ούτε μία στιγμή καθόλη τη διάρκεια του έργου, και συνεχίζουν και περνάνε. Από την άλλη πλευρά μόλις άνοιξε. Από τη λεωφόρο Κωνσταντίνου, δεξιά, για να φθάσεις να πιεις καφέ στην Αίγλη και μετά να πας στην Αμαλίας. Η ζωή απέδειξε ότι τελικά μπαίνουν και τα αμάξια. Ήπιας κυκλοφορίας, πολυτροπικός δρόμος, ένα στολίδι για την Αθήνα».

Η κόντρα με τον Κώστα Μπακογιάννη

Εν τω μεταξύ, χθες άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην κόντρα Μπακογιάννη-Δούκα για τον εν λόγω δρόμο, με τον πρώην δήμαρχο Αθηνών να κατηγορεί τον νυν ότι παρουσίασε ως δικό του ένα έργο το οποίο πολέμησε.

Η νέα όψη της Βασιλίσσης Όλγας

