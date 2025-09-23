Θα είναι 12 φορές μεγαλύτερο από ένα Boeing 747: Ο «γίγαντας» των ουρανών θα συναρμολογηθεί στην Ιταλία - iefimerida.gr

Ένα φιλόδοξο αεροναυπηγικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γκροτάλιε της επαρχίας Τάραντο, στη νότια Ιταλία.

Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο αεροσκάφος, αλλά για τον WindRunner, το μεγαλύτερο αεροπλάνο που έχει σχεδιαστεί ποτέ, με μήκος 108 μέτρα, άνοιγμα φτερών 80 μέτρα και ύψος 24 μέτρα, διαστάσεις που το καθιστούν 12 φορές μεγαλύτερο από ένα Boeing 747.

Η πρώτη του πτήση έχει ήδη προγραμματιστεί για το 2029, και το έργο αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στον κλάδο των μεταφορών, ειδικά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τι θα μεταφέρει το τεράστιο αεροσκάφος

Ο WindRunner δεν σχεδιάστηκε για να μεταφέρει επιβάτες. Ο κύριος σκοπός του είναι η μεταφορά τεράστιων εξαρτημάτων, όπως ανεμογεννήτριες νέας γενιάς, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τα 100 μέτρα μήκος.

Σύμφωνα με τον Τζουζέπε Τζιόρντο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Radia Italia, το βασικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι η παραγωγή των ανεμογεννητριών, αλλά η μεταφορά τους σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς επαρκείς υποδομές.

Ο WindRunner φιλοδοξεί να λύσει αυτό το πρόβλημα, διαθέτοντας έναν τεράστιο αποθηκευτικό χώρο 7.700 κυβικών μέτρων, ωφέλιμο φορτίο 80 τόνων, και την ικανότητα προσγείωσης σε μη ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους, μήκους μόλις 1.800 μέτρων.

Το αεροσκάφος θα συναρμολογηθεί εξ ολοκλήρου στο Γκροτάλιε, σε ένα νέο εργοστάσιο που θα ενσωματώνει την ιταλική τεχνογνωσία με διεθνείς συνεργασίες. Περίπου το 70% των εξαρτημάτων θα κατασκευαστούν στην Ευρώπη. Η Leonardo θα αναλάβει την παραγωγή της ατράκτου, ενώ η Magnaghi θα κατασκευάσει το σύστημα προσγείωσης - δύο κρίσιμα σημεία για την επιτυχία του έργου.

Η επιλογή της Νότιας Ιταλίας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή έχει ήδη ισχυρή παρουσία στον αεροδιαστημικό τομέα, χάρη στις εγκαταστάσεις της Leonardo και στη διασύνδεση με διεθνείς βιομηχανικούς παίκτες. Όπως επισημαίνει ο Τζιόρντο, επιχειρήσεις στην Πούλια, την Καμπανία και την Καλαβρία έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν ισάξια στο παγκόσμιο σκηνικό.

Ένα όραμα με ορίζοντα το 2029

Η φάση του προκαταρκτικού σχεδιασμού έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και η ανάλυση της δομικής αντοχής του αεροσκάφους. Οι κύριοι προμηθευτές έχουν επιλεγεί και η υλοποίηση του πρωτοτύπου βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος είναι το πρώτο δοκιμαστικό πέταγμα το 2029.

Το εγχείρημα αυτό προσφέρει στην Ιταλία μια μοναδική ευκαιρία προβολής. Όχι μόνο επειδή προηγμένη τεχνολογία θα παραχθεί εντός της χώρας, αλλά και επειδή το Γκροτάλιε μπορεί να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κόμβο αεροναυπηγικής και καινοτομίας.

Μεταφορές και βιωσιμότητα: ένα νέο βιομηχανικό μοντέλο

Ο WindRunner δεν είναι απλώς ένα αεροπλάνο· είναι ένα σύμβολο τεχνολογικής εξέλιξης στην υπηρεσία της πράσινης μετάβασης. Η ικανότητά του να μεταφέρει τεράστιες ενεργειακές υποδομές σε απομονωμένες περιοχές μπορεί να επιταχύνει τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών, να μειώσει τα κόστη και να ξεπεράσει εμπόδια που μέχρι σήμερα καθυστερούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αν όλα προχωρήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, το 2029 θα είναι η χρονιά που ο μεγαλύτερος ιπτάμενος γίγαντας στην ιστορία θα απογειωθεί, φτιαγμένος και με την υπογραφή της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που φέρνει τη νότια Ευρώπη στο επίκεντρο της τεχνολογικής και οικολογικής καινοτομίας.